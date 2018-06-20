Валюта нал
USD 341.40 341.85
RUB 5.36 5.39
EUR 394.50 395.98
Валюта бирж
USD/KZT
341.08
-0.003%
EUR/KZT
394.46
-0.005%
RUB/KZT
5.37
-0.013%
EUR/USD
394.46
-0.005%
EUR/CHF
394.46
-0.005%
EUR/JPY
394.46
-0.005%
GBP/USD
448.86
-0.002%
USD/CHF
341.08
-0.003%
USD/JPY
341.08
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
341.08 394.46 5.37
-0.003% -0.005% -0.013%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1009
-0.017%
Жилье Астана
967
-0.011%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

70 автобусов от «СарыаркаАвтоПром» стандарта Евро-5 закупили в Актобе

20.06.2018 18:03   982   0 Автор: Амина СУЛЕЙМЕНОВА

Сегодня в Актобе в торжественной обстановке состоялась презентация новых 70 автобусов для общественного транспорта и 10 школьных автобусов, которые были закуплены у отечественного производителя «Сарыарка АвтоПром» АО «Группа компаний Аллюр» через программу финансового лизинга.

Актобе стал первым регионом в стране, где был реализован пилотный проект по обновлению автобусного парка общественного транспорта в рамках госпрограммы «Нурлы жол». Приобретение новых автобусов отечественного производства стало возможным благодаря лизингу через АО «БРК Лизинг».

Как отметил на презентации автобусов аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, на сегодняшний день на 52 маршрутах города Актобе функционируют 438 автобусов, однако автотранспорт морально устарел и требует замены.

Спорткомплекс имени Балуана Шолака послужит развитию туризма в Алматы...
Дворец спорта имени Балуана Шолака перейдет в коммунальную собственность и послужит развитию туризма. Об этом стало известно на заседании Общественног...

«Самое главное – обеспечить безопасность пассажиров. Каждый автобус оснащен видеокамерами, GPRS навигаторами, чтобы пассажиры через мобильное приложение могли видеть, когда подъедет автобус. Мы приобрели автобусы в лизинг на 7 лет, это и экономия наших средств, которые можно направить на другие цели или на закуп еще одной партии автобусов», - сказал аким области Бердыбек Сапарбаев.

Спорткомплекс имени Балуана Шолака послужит развитию туризма в Алматы

Автобусы марки «Ankai» являются высокотехнологичным транспортом нового поколения. Экологически чистые автобусы вместимостью 56 пассажиров оснащены газовыми двигателями, соответствующими стандартам Евро-5. Они значительно экологичнее и дешевле в обслуживании по сравнению с автобусами предыдущего поколения. Еще 10 микроавтобусов «IVECO» были закуплены для перевозки школьников.

Материалы по теме

Спорткомплекс имени Балуана Шолака послужит развитию туризма в Алматы

В Минтруда рассматривают варианты повышения минимальной заработной платы

Алматинская область стала самой густонаселенной в Казахстане

Мажилис одобрил изменение медобслуживания граждан на Байконуре

В 15-й раз в Казахстане стартовало ЕНТ

По словам председателя правления АО «БРК Лизинг» Нурлана Байбазарова, по поручению правительства РК разработана долгосрочная программа обновления автобусного парка республики. В этом году на эти цели планируется выделить 20 млрд тенге.

«Мы надеемся что данное событие сделает комфортабельной жизнь актюбинцев, а также даст дополнительный толчок к развитию нашего предприятия ТОО «СарыаркаАвтоПром». Эта поставка стала первой в истории нашей компании и АО «БРК Лизинг», где на сделку мы вышли совместным консорциумом. Считаю, что мы создали прецедент, который можно использовать для обновления автобусных парков других регионов», - считает финансовый директор группы компаний Аллюр Ирина Миронова.

В Минтруда рассматривают варианты повышения минимальной заработной платы

Для АО «ГК «Аллюр» производство 70 автобусов является стратегически важным направлением в рамках международных отношений Казахстана и Китая. На мощностях Аллюр модернизируют производство, внедряют технологии, работают над повышением казахстанского содержания в технике.

«По сути программа по развитию автобусных перевозок открывает большие возможности для перевозчиков: с помощью хороших условий можно обновить автопарки, взамен получить комфортный новый транспорт с последующим гарантийным сервисом от производителя. Эти автобусы соответствуют экологическим требованиям, климатическим условиям, экономичны в использовании газового топлива», - отметил директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сырым Семейбаев.

Новым автобусам были рады и представители общества защиты парализованных граждан Актобе.

«Это большой праздник для нас – приобретение новых автобусов, вдвойне радует то, что они адаптированы для нас, лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, родителей с детьми и колясками. Очень много актюбинцев будут благодарны вам за это», - сказал автор социального проекта «Пандус ОК», параспортсмен Шахан Жолдасбаев.

Алматинская область стала самой густонаселенной в Казахстане

Затем в торжественной обстановке директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сырым Семейбаев передал символический ключ от автобусов исполняющему обязанности акима города Куандыку Касымову.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние пару недель доллар резко подорожал до 340 тенге (в обменных пунктах на 20 июня 2018 года). Как Вы думаете, с чем это связано?
  • 1. Цены на нефть падают

  • 2. Российский рубль дорожает

  • 3. В Казахстане начался туристический сезон

  • 4. Казахстанцы не доверяют тенге

  • 5. ФРС повышает процентную ставку

  • 1. Цены на нефть падают
    12

  • 2. Российский рубль дорожает
    9

  • 3. В Казахстане начался туристический сезон
    10

  • 4. Казахстанцы не доверяют тенге
    17

  • 5. ФРС повышает процентную ставку
    14

Цифра дня
Около 85%
огнестрельного оружия в мире
находится у гражданских лиц
Цитата дня
Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Есть три момента: надо быть организованным, работать и получать радость от своей работы
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное