70 автобусов от «СарыаркаАвтоПром» стандарта Евро-5 закупили в Актобе

Сегодня в Актобе в торжественной обстановке состоялась презентация новых 70 автобусов для общественного транспорта и 10 школьных автобусов, которые были закуплены у отечественного производителя «Сарыарка АвтоПром» АО «Группа компаний Аллюр» через программу финансового лизинга.

Актобе стал первым регионом в стране, где был реализован пилотный проект по обновлению автобусного парка общественного транспорта в рамках госпрограммы «Нурлы жол». Приобретение новых автобусов отечественного производства стало возможным благодаря лизингу через АО «БРК Лизинг».

Как отметил на презентации автобусов аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, на сегодняшний день на 52 маршрутах города Актобе функционируют 438 автобусов, однако автотранспорт морально устарел и требует замены.

«Самое главное – обеспечить безопасность пассажиров. Каждый автобус оснащен видеокамерами, GPRS навигаторами, чтобы пассажиры через мобильное приложение могли видеть, когда подъедет автобус. Мы приобрели автобусы в лизинг на 7 лет, это и экономия наших средств, которые можно направить на другие цели или на закуп еще одной партии автобусов», - сказал аким области Бердыбек Сапарбаев.

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Автобусы марки «Ankai» являются высокотехнологичным транспортом нового поколения. Экологически чистые автобусы вместимостью 56 пассажиров оснащены газовыми двигателями, соответствующими стандартам Евро-5. Они значительно экологичнее и дешевле в обслуживании по сравнению с автобусами предыдущего поколения. Еще 10 микроавтобусов «IVECO» были закуплены для перевозки школьников.

По словам председателя правления АО «БРК Лизинг» Нурлана Байбазарова, по поручению правительства РК разработана долгосрочная программа обновления автобусного парка республики. В этом году на эти цели планируется выделить 20 млрд тенге.

«Мы надеемся что данное событие сделает комфортабельной жизнь актюбинцев, а также даст дополнительный толчок к развитию нашего предприятия ТОО «СарыаркаАвтоПром». Эта поставка стала первой в истории нашей компании и АО «БРК Лизинг», где на сделку мы вышли совместным консорциумом. Считаю, что мы создали прецедент, который можно использовать для обновления автобусных парков других регионов», - считает финансовый директор группы компаний Аллюр Ирина Миронова.

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Для АО «ГК «Аллюр» производство 70 автобусов является стратегически важным направлением в рамках международных отношений Казахстана и Китая. На мощностях Аллюр модернизируют производство, внедряют технологии, работают над повышением казахстанского содержания в технике.

«По сути программа по развитию автобусных перевозок открывает большие возможности для перевозчиков: с помощью хороших условий можно обновить автопарки, взамен получить комфортный новый транспорт с последующим гарантийным сервисом от производителя. Эти автобусы соответствуют экологическим требованиям, климатическим условиям, экономичны в использовании газового топлива», - отметил директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сырым Семейбаев.

Новым автобусам были рады и представители общества защиты парализованных граждан Актобе.

«Это большой праздник для нас – приобретение новых автобусов, вдвойне радует то, что они адаптированы для нас, лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, родителей с детьми и колясками. Очень много актюбинцев будут благодарны вам за это», - сказал автор социального проекта «Пандус ОК», параспортсмен Шахан Жолдасбаев.

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Затем в торжественной обстановке директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сырым Семейбаев передал символический ключ от автобусов исполняющему обязанности акима города Куандыку Касымову.