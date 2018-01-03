81 117 тенге составили среднедушевые номинальные денежные доходы населения РК

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в ІІI квартале 2017 г. составили 81 117 тенге и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,5%, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Как отмечается, при росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 7,0% в реальном выражении денежные доходы населения уменьшились на 0,5%.

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в ІІI квартале 2017 г. отмечается в Атырауской области, где показатель превысил среднереспубликанский уровень в 1,8 раза.

Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Жамбылская области, величина доходов населения которых составляет 54-66% от республиканского уровня.

Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов в ІІI квартале 2017 г. составила 3,4 раза (в ІIІ квартале 2016 г. - 3,5 раза).