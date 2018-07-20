98% пассажиров столичных автобусов к концу года будут оплачивать проезд картой

Введение с 21 июля текущего года дифференцированного тарифа на проезд в столичных автобусах приведет к тому, что к концу текущего года абсолютное большинство граждан – 98% будут оплачивать проезд транспортной картой, считает председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

«Система, я думаю, покажет нам к концу года реальный выход на 95-98%. Это наша задача и эту задачу мы должны выполнить, поэтому те преференции, которые мы сегодня закладываем для жителей города и приезжающих в части того, что сохранили базовый тариф на уровне 90 тенге и дали бесплатную пересадку (помогут в достижении этой цели). Ни один город в Казахстане на сегодняшний день не пошел на эту опцию бесплатной пересадки», - сказал он на пресс-конференции 20 июля.

В результате, отметил Бекмырза Игенбердинов, к концу года станет понятно каковы реальные доходы и расходы столичных автопарков.

«Потому что уже практически не будет "тени", и субсидироваться будут именно те поездки, которые прошли через систему», - сказал он.

По его мнению, доля горожан, передвигающихся по Астане на автобусах, может не только с текущих 30-35% достичь 45% от общего числа жителей, но и превысить этот показатель в перспективе.

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Ранее Бекмырза Игенбердинов сообщал, что введение дифтарифа позволит увеличить официальные доходы столичных автобусных парков на 20-30%.

«На сегодняшний день нам показывает система 500-600 тысяч пассажиропоездок (в сутки в столичных автобусах). В денежном выражении где-то 30-35 млн тенге в день. После введения дифтарифа, я думаю, картина несколько изменится, то есть официальные платежи будут увеличены на 20-30%, а может и выше», - сказал он.

По его мнению, рост официальных доходов автопарков продолжится в сентябре, когда выйдут на учебу школьники и студенты.

«Сегодня мы пересмотрели расчетный тариф. Если с 2014 года расчетный тариф был 106 тенге и могли субсидировать 16 тенге, то с завтрашнего дня вступает новый расчетный тариф 198,8 тенге. Соответственно, мы можем субсидировать 108,8 тенге», - сказал Бекмырза Игенбердинов.

Распределение субсидий будет производиться на основании количества валидаций и выданных чеков в каждом из автопарков.

«Согласно данным системы, мы делаем выгрузку и направляем уже в управление для выплаты субсидий соответствующему парку», - сказал он.

Глава компании отметил, что 10-12 млрд тенге составит ежегодная сумма субсидий.

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21 июля в Астане вводится дифференцированный тариф, при котором стоимость оплаты наличными за проезд в автобусах вырастет вдвое – до 180 тенге, детский тариф повышается до 90 тенге с 40 тенге (пока отложено до 1 сентября), экспресс-тариф – до 250 тенге со 150 тенге. Стоимость проезда при оплате транспортной картой сохраняется на прежнем уровне, кроме экспресс-маршрутов, где стоимость проезда при оплате картой будет повышена до 180 тенге.