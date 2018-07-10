Абылкасымова: «Менее половины переехавших на север южан были обеспечены работой»

Лишь 47% от общего числа переехавших в северные регионы Казахстана жителей южных регионов были обеспечены в итоге работой, сообщила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова.

«Для восполнения дефицита кадров в северных регионах страны в 2018 году планируется переселить 2 328 семей из трудоизбыточных южных регионов, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. На переселение выделено 2,4 млрд тенге, что по сравнению с 2017 годом больше в 4 раза. В южных регионах проведены региональные ярмарки с участием работодателей из северных регионов и потенциально 1 511 семей готовы переселиться в северные регионы», - сказала она на заседании правительства 10 июля.

«На 1 июля из южных регионов переселено 412 семей или 1 607 человек, в том числе трудоспособного возраста 741 человек. Из них уже трудоустроено 350 человек или 47%», - добавила министр.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН