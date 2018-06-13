Нурлан Жахин: 13 руководителей республиканского уровня изобличены в коррупции

В Казахстане растет число совершенных хищений государственных средств в особо крупном размере. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

По его словам, за 5 месяцев 2018 года антикоррупционной службой было зарегистрировано 1418 уголовных правонарушений.

«Из которых 1014 или 72% - являются коррупционными, 51% составляют факты взяточничества и 37% - хищения. Наряду с этим отмечается рост общего количества хищений на 13%, а совершенных в особо крупном размере в полтора раза, что является следствием усиления и активизации борьбы с коррупцией», - цитирует Нурлана Жахина МИА «Казфинформ».

Спикер также проинформировал, что в три раза вырос показатель суммы установленного ущерба, который составил 7 млрд теге против 2,1 млрд тенге в аналогичном периоде 2017 года.

«В четыре раза возросла сумма возмещения с 1,7 млрд тенге до 6,3 млрд тенге. Изобличено 477 лиц, из них руководители республиканского уровня - 13, областного - 39, городского и районного - 71», - уточнил Нурлан Жахин.

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Напомним, ранее Нурлан Жахин сообщал, что задержанные с поличным при получении взятки представители руководства АО «Кедентрансервис» подозреваются в лоббировании интересов одного из поставщиков.

По его словам, задержанными были получены денежные средства в сумме 17,5 млн тенге от представителя ТОО за общее покровительство и лоббирование интересов при проведении конкурса госзакупок.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН