Валюта нал
USD 344.70 345.50
RUB 5.48 5.52
EUR 401.00 402.90
Валюта бирж
USD/KZT
345.68
+0.003%
EUR/KZT
404.45
-0.001%
RUB/KZT
5.48
-0.002%
EUR/USD
404.45
-0.001%
EUR/CHF
404.45
-0.001%
EUR/JPY
404.45
-0.001%
GBP/USD
453.84
-0.006%
USD/CHF
345.68
+0.003%
USD/JPY
345.68
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
345.68 404.45 5.48
+0.003% -0.001% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

АДГСПК: «Посредники» при покупке билетов выявлены на всех ж/д вокзалах страны

23.07.2018 17:24   3944   1 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Система «посредников», с помощью которой можно купить билет по любому направлению на железнодорожных вокзалах Казахстана, охватывает все регионы страны, констатировал 23 июля заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас Бектенов.

В интервью журналистам перед совещанием с участием руководства нацкомпании «Казахстан Темир Жолы» и его дочернего предприятия – АО «Пассажирские перевозки», Бектенов пояснил, что с учетом поступающих в Агентство обращений, а также информации, размещаемой в интернете и социальных сетях о том, что есть определенные проблемы с приобретением железнодорожных билетов, начиная с 17 июля сотрудниками АДГСПК во всех регионах, совместно с представителями общественных организаций, проводится мониторинг данного вопроса. В том числе – методом «тайного покупателя», когда сотрудник под видом обычного физлица пытается приобрести билет.

Сотрудникам ДВД выгодно получать низкие зарплаты, считают общественники...
Большая часть сотрудников правоохранительных органов получает низкую заработную плату, но предложения общественного совета поднять вопрос на вышестоящ...

«Проводимый сейчас мониторинг полностью подтверждает обращения… это во всех 17 регионах страны работа проведена и до сих пор проводится. Почему мы и говорим, что проблема носит системный характер – она не в одном регионе присутствует, она характерна в целом для страны», - сказал зампред Агентства.

Зампред АДГСПК намерен лично разоблачать посреднические схемы на ж/д вокзалах

По его словам, есть зафиксированные на видео факты, когда ведущие мониторинг общественники входили в контакт с посредниками, покупая с их помощью билеты.

«Фактов очень много, во всех регионах мы эту работу провели, по направлениям – сейчас отпускной период, и это в основном курортные места: Алаколь, к примеру. Цены (на билеты, купленные с помощью посредников – Къ) разнятся – порядка 50% дороже номинала», - добавил представитель агентства.

Материалы по теме

Зампред АДГСПК намерен лично разоблачать посреднические схемы на ж/д вокзалах

Бывшему депутату Кыргызстана продлили арест в Алматы

«Пассажирские перевозки»: Спекулянты скупают билеты на летний сезон загодя

Сотрудникам ДВД выгодно получать низкие зарплаты, считают общественники

Второй паспорт: защита и престиж

По его словам, АДГСПК хочет придать «максимальную огласку всем этим фактам», чтобы помочь национальному перевозчику – компании «Пассажирские перевозки» решить проблему, когда в летний период в кассах билетов нет, при этом, обратившись к посреднику, можно легко взять нужный билет.

«Посредники – это, в основном, частные лица, насколько они связаны или не связаны с администрацией вокзалов или компаний, тоже вопрос. Мы не ставили себе целью кого-то наказать, задержать, наша задача сейчас – распутать этот клубок, привлечь внимание общественности и постараться придать открытость этому обсуждению, поскольку, когда есть открытость, многие негативные моменты уходят», - пояснил Бектенов.

Бывшему депутату Кыргызстана продлили арест в Алматы

Он подчеркнул, что говорить о фактах сговора не может, потому что «никаких досудебных расследований не проводилось», а устроенная АДГСПК акция, совместно с общественностью, носила «профилактический характер».

«Мы хотим довести это до сведения руководства компании «Пассажирские перевозки», основной вопрос тут даже не в наказании, а в том, что мы из года в год с этим сталкиваемся, поэтому надо решить эту проблему системно, чтобы к ней не возвращаться», - заключил зампред агентства.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    245

  • 2. Неоправданно высокие цены
    472

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    134

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    30

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    34

Цифра дня
75 000
человек
живут в рабстве на территории Казахстана
Цитата дня
Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду его худшим врагом
Дональд Трамп
Президент США

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное