АДГСПК: «Посредники» при покупке билетов выявлены на всех ж/д вокзалах страны

Система «посредников», с помощью которой можно купить билет по любому направлению на железнодорожных вокзалах Казахстана, охватывает все регионы страны, констатировал 23 июля заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас Бектенов.

В интервью журналистам перед совещанием с участием руководства нацкомпании «Казахстан Темир Жолы» и его дочернего предприятия – АО «Пассажирские перевозки», Бектенов пояснил, что с учетом поступающих в Агентство обращений, а также информации, размещаемой в интернете и социальных сетях о том, что есть определенные проблемы с приобретением железнодорожных билетов, начиная с 17 июля сотрудниками АДГСПК во всех регионах, совместно с представителями общественных организаций, проводится мониторинг данного вопроса. В том числе – методом «тайного покупателя», когда сотрудник под видом обычного физлица пытается приобрести билет.

«Проводимый сейчас мониторинг полностью подтверждает обращения… это во всех 17 регионах страны работа проведена и до сих пор проводится. Почему мы и говорим, что проблема носит системный характер – она не в одном регионе присутствует, она характерна в целом для страны», - сказал зампред Агентства.

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По его словам, есть зафиксированные на видео факты, когда ведущие мониторинг общественники входили в контакт с посредниками, покупая с их помощью билеты.

«Фактов очень много, во всех регионах мы эту работу провели, по направлениям – сейчас отпускной период, и это в основном курортные места: Алаколь, к примеру. Цены (на билеты, купленные с помощью посредников – Къ) разнятся – порядка 50% дороже номинала», - добавил представитель агентства.

По его словам, АДГСПК хочет придать «максимальную огласку всем этим фактам», чтобы помочь национальному перевозчику – компании «Пассажирские перевозки» решить проблему, когда в летний период в кассах билетов нет, при этом, обратившись к посреднику, можно легко взять нужный билет.

«Посредники – это, в основном, частные лица, насколько они связаны или не связаны с администрацией вокзалов или компаний, тоже вопрос. Мы не ставили себе целью кого-то наказать, задержать, наша задача сейчас – распутать этот клубок, привлечь внимание общественности и постараться придать открытость этому обсуждению, поскольку, когда есть открытость, многие негативные моменты уходят», - пояснил Бектенов.

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Он подчеркнул, что говорить о фактах сговора не может, потому что «никаких досудебных расследований не проводилось», а устроенная АДГСПК акция, совместно с общественностью, носила «профилактический характер».

«Мы хотим довести это до сведения руководства компании «Пассажирские перевозки», основной вопрос тут даже не в наказании, а в том, что мы из года в год с этим сталкиваемся, поэтому надо решить эту проблему системно, чтобы к ней не возвращаться», - заключил зампред агентства.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН