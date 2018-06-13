АДГСПК: Сотрудники, допустившие самоубийство директора филиала РГП «Казводхоз», уволены

Сотрудники, допустившие в феврале этого года самоубийство задержанного директора алматинского филиала РГП «Казводхоз» Сеильхана Мухамадиева, уволены по результатам служебного расследования, сообщил 13 июня официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

«По факту самоубийства директора алматинского филиала РГП «Казводхоз» Сеильхана Мухамадиева, выбросившегося 3 февраля этого года из окна кабинета департамента Нацбюро по противодействию коррупции в Алматинской области проведено служебное расследование. По его результатам виновные сотрудники, допустившие данный факт: старший следователь департамента Асканов и офицер по особым важным делам Алдабергенов, уволены из антикоррупционной службы», - сказал Жахин на пресс-конференции.

Кроме того, по его словам, за отсутствие контроля за действиями подчиненных освобождены от занимаемых должностей руководитель департамента Аликов и его заместители, руководитель оперативного управления территориального органа Нацбюро и его заместитель. Также привлечены к дисциплинарной ответственности руководитель отдела следственного управления и руководитель следственного управления.



Покончивший с собой директор Алматинского филиала РГП «Казводхоз» Мухамадиев подозревался в получении незаконного вознаграждения в размере 17,4 млн тенге, или 10% от суммы договора госзакупок от представителя подрядной организации за подписание акта выполненных работ, а также за заключение дополнительного соглашения.

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По версии следствия, эта сумма передавалась ему частями на протяжении месяца, 2 февраля текущего года при получении оставшейся суммы в 400 тыс. тенге Мухамадиев был задержан с поличным. На следующий день, 3 февраля, подозреваемого доставили в административное здание департамента для продолжения следственных мероприятий, где он выпрыгнул в окно кабинета, находящегося на четвертом этаже.