АДГСПК: Задержан экс-ответсекретарь казахстанского МИДа

Национальным бюро по противодействию коррупции в получении взятки в крупном размере изобличен бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел Карашев, сообщил 13 июня официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

«Занимая ответственную государственную должность, Карашев покрывал противоправную деятельность руководителей подведомственной МИДу организации, за это от представителей руководства этой организации – Сакеновой, Нурекенова и Джумасановой, он получал от них на системной основе незаконное вознаграждение, составившееся свыше 10 млн тенге», - уточнил Жахин.

В свою очередь, трое вышеперечисленных лица, по версии следствия, организовав преступную схему, получили свыше 20 млн тенге взяток от предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для МИДа и их беспрепятственную приемку.

«Всего к уголовной ответственности привлекается 6 лиц, с санкции суда Карашев и Нурекенов заключены под стражу, к Сакеновой применен домашний арест», - уточнил представитель Агентства.

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