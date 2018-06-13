АДГСПК: Задержанные руководители «Кедентрансервис» лоббировали интересы одного из поставщиков

Задержанные с поличным при получении взятки представители руководства АО «Кедентрансервис» подозреваются в лоббировании интересов одного из поставщиков, сообщил в среду официальный представитель Агентства Нурлан Жахин.

«Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана при проведении оперативно-розыскных мероприятий 6 июня задержаны с поличным вице-президент АО «Кедентрансервис» Муканов и начальник управления по организации закупок и договорной работы этой же структуры Уваев», - напомнил Жахин на пресс-конференции.

По его словам, задержанными были получены денежные средства в сумме 17,5 млн тенге от представителя ТОО за общее покровительство и лоббирование интересов при проведении конкурса госзакупок.

«Следствием установлено, что в феврале текущего года между КТЖ и данным ТОО был заключен договор на выполнение капитально-восстановительных работ на общую сумму 23 млн 927 тыс. тенге. Фактически, договорные обязательства не реализовывались и работа не проводилась. Однако подозреваемые, используя служебное положение, приняли и подписали заведмо ложные акты, счет-фактуры и справки о стоимости выполненных работ на вышеуказанную сумму», - продолжил представитель агентства.

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По его словам, в отношении Муканова и Уваева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Одновременно Жахин пояснил, что сведения о задержании в этой компании 32 человек не соответствуют действительности.

«В целом, на мероприятии, где была озвучена информация о «Кедентрансервисе», сам руководитель департамента по городу Астане Нацбюро отметил, что за пять месяцев антикоррупционной службой по городу Астана привлекается 32 человека в целом. Он не говорил о том, что в этот день были задержаны 32 человека. Это было недопонято», - заключил официальный представитель Агентства.



Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН