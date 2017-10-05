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Аэропорт Алматы обзаведется вторым терминалом

05.10.2017 17:03   1239   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Второй терминал появится в алматинском аэропорту, а к 1 декабрязавершится реконструкция взлетной полосы.

«Важный вопрос – модернизация аэропорта. К 1 декабря завершится реконструкция взлетной полосы категории 3В. Будет построен современный VIP-терминал, расширены зал международных вылетов и транзитная зона. Участие международных компаний улучшит кейтеринговое обслуживание. Мы рады, что руководством аэропорта принято решение о строительстве второго терминала. Благодаря этому будет обеспечен высокий уровень комфорта сразу по прилету в город», - отметил аким Алматы Бауыржан Байбек во время V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017». .

Он считает, что у Алматы огромный туристский потенциал.

«Уже сегодня город посещает каждый 2-й иностранный гость Казахстана. Наши горнолыжные курорты, отели и рестораны предоставляют высокий уровень сервиса по мировым стандартам. Алматы на 2-м месте в мире по продолжительности сезона высокогорных курортов и на 1-м по близости к аэропорту», - сказал Б. Байбек.

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Он перечислил знаковые события и культурные площадки.

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«Фестиваль «Star of Asia» стал крупным международным событием, ежегодно проводятся международные фестивали джазовой, классической и этнической музыки. Узнаваемыми стали Ұлы Дала Рухы, Spirit of Tengri, Парад оркестров, Кок-Тобе Opera. В Алматы более 200 музеев, театров, концертных площадок, галерей, этнокультурных центров, кинотеатров, 13 парков отдыха, 4 гольф-поля, цирк и зоопарк», - заключил Б. Байбек.

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Также он сообщил, что за последние 4 года воздух в Алматы стал чище на 22% за счет перевода на газ котельных и внедрения общественного транспорта на газе.

«По данным Казгидромет, за последние 4 года уровень загрязнения воздуха снизился на 22%, выбросы от объектов энергетики – на 8%. С учетом того, что 80% выбросов проходится на автотранспорт, особое внимание уделяется мерам по снижению транспортной нагрузки», - отмечает аким Алматы Бауыржан Байбек во время V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017».

Одно из системных решений по снижению трафика через центр города – строительство БАКАД как части транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. Стоимость проекта – более 1,5 млрд долларов. Трасса разгрузит город на 40-60 тыс. автомашин в сутки.

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«Для снижения плотности трафика завершено формирование малого транспортного кольца из 30 развязок. Большие перспективы видим в развитии экологичного транспорта. Сегодня доля общественного транспорта на газе и электричестве выросла до 60%. До конца года на треть обновится городской автобусный парк», - сказал Б. Байбек.

Еже один проект, который позволит улучшить состояние экологии – перевод ТЭЦ-2 на газ.

«Главой государства поручено перевести ТЭЦ-2 на газ, что на 11% снизит уровень выбросов в атмосферу. Этот проект уже вызывает большой интерес инвесторов», - отметил он.

Аким города отметил, что Алматы очень удобен с точки зрения географического положения и микрклимат мегаполиса позволяет активно развиваться малому и среднему бизнесу и 70% алматинцев заняты в малом и среднем бизнесе.

«Алматы – это город бизнеса и частного капитала. Доля государства в экономике составляет менее 5%. 7 из 10 алматинцев заняты в малом и среднем бизнесе. Доходы горожан превышают в 1,6 раз страновой уровень», - отметил аким Алматы Бауыржан Байбек во время V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017».

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По словам акима, Алматы – это крупный финансовый и туристский магнит с сервисной экономикой. Торговля, финансовые и прочие услуги составляют 88%. Алматы формирует более 50% оптовой и почти 30% розничной торговли, выдает 2/3 кредитов страны.

«За 25 лет независимости экономика Алматы выросла в 100 раз, жилой фонд - в 2 раза, количество автомобилей в 10 раз, а малых и средних предприятий – в 120 раз. Продолжительность жизни достигла 75,9 лет, что соответствует уровню европейских стран. Город обеспечивает пятую часть экономики страны, четверть государственного бюджета. Алматы входит в 600 ведущих городов мира, которые формируют 60% мирового валового продукта, участвуя в глобальной конкуренции», - отметил аким.

Он отметил, что город имеет огромный потенциальный рынок сбыта, тем и интересен для инвесторов.

«За последние 5 лет город вырос в 2 раза, население агломерации достигло почти 3 млн. человек. Алматы имеет доступ к большим рынкам сбыта. Это 180-миллионный рынок Евразийского экономического союза, более 60 млн. человек в Центральной Азии. В 1,5 часах самолетом находится граница с Китаем. Это огромный «человеческий океан» с 1,5 миллиардным рынком», - пояснил градоначальник.

В рамках V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017» состоялось подписание трех международных контрактов на сумму более 15 млн долларов.

«Almaty Invest» ежегодно собирает на своей площадке порядка 500 высокопоставленных участников, включая авторитетных политиков, мировых и казахстанских бизнес-лидеров, руководителей инвестиционных корпораций, финансовых институтов и международных организаций. На форуме присутствуют гости из 28 стран.

В этом году в программе предусмотрены четыре секции, посвященные логистике, образованию, пищевой промышленности и кинопроизводству.

По итогам прошлогоднего форума был заключен 31 инвестиционный договор на сумму почти 300 миллиардов тенге. Из них 5 проектов уже реализованы, успешно работают. За счет них в городе появилось 1 230 новых рабочих мест.

 

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В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    17

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    32

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    66

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    152

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Цитата дня
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Данияр Акишев
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