Валюта нал
USD 339.04 339.90
RUB 5.38 5.42
EUR 394.95 397.00
Валюта бирж
USD/KZT
338.84
+0.002%
EUR/KZT
395.02
+0.001%
RUB/KZT
5.39
+0.002%
EUR/USD
395.02
+0.001%
EUR/CHF
395.02
+0.001%
EUR/JPY
395.02
+0.001%
GBP/USD
448.29
+0.002%
USD/CHF
338.84
+0.002%
USD/JPY
338.84
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
338.84 395.02 5.39
+0.002% +0.001% +0.002%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Аким Усть-Каменогорска рассказал, почему покинул место смертельного ДТП в Риддере

27.06.2018 09:41   780   0

В Риддерском городском суде заслушали главного свидетеля по делу о смертельном ДТП — Куата Тумабаева, передает YK-news.kz.

Прокуратура отказалась заключать процессуальное соглашение со стороной защиты. Суд над заместителем акима Риддера Бауржаном Курманбаевым, обвиняемым в смертельном ДТП, продолжился допросом свидетелей.

Самым первым в зал судебного заседания вызвали акима Усть-Каменогорска Куата Тумабаева. Он считается главным свидетелем, ведь в момент трагедии он сидел рядом с Курманбаевым в салоне BMW X5. Но ответы господина Тумабаева оказались не слишком информативными.

По словам свидетеля, он не знает, выпивал ли Курманбаев, прежде чем сесть за руль, не видел, нарушал ли тот правила дорожного движения до совершения ДТП и не заметил, следовала ли за ними полицейская машина. Сам момент аварии Куат Тумабаев в суде описал так: «Яркий свет, удар». На вопрос представителей прокуратуры, почему Тумабаев уехал на чужой машине с места происшествия, пока ее владелец находился возле погибшего Евгения Смольникова, аким Усть-Каменогорска ответил следующее:

Правозащитники: Пытки по-прежнему широко применяются в Центральной Азии ...
Неправительственные правозащитные организации в Международный день в поддержку жертв пыток призвали власти стран Центральной Азии привлечь виновных в ...

Экс-руководитель отдела ЖКХ Семея подозревается в получении взятки

«Я увидел машину с проблесковыми маячками, она проехала мимо. Я подумал, что это скорая помощь и хотел ее догнать. Проехал, наверное, метров двести и меня остановили сотрудники полиции».

Дальше, по словам Тумабаева, он находился на месте происшествия. Но чуть позже ушел, поскольку ему потребовалась медицинская помощь.

Материалы по теме

Экс-руководитель отдела ЖКХ Семея подозревается в получении взятки

Правозащитники: Пытки по-прежнему широко применяются в Центральной Азии

В Казахстане в ближайшее время разработают правила правописания на латинице

Алматы занял 187-е место в рейтинге самых дорогих городов для экспатов

На борьбу с онкологией выделили более 35 млрд тенге

Как сообщалось ранее, в Риддере 22 июня в подъезде собственного дома был избит Виктор Смольников – отец 19-летнего Евгения Смольникова, который погиб в резонансном ДТП.

Как сообщил начальник ДВД ВКО Жанарбек Бактыбаев, на пульт дежурного поступило сообщение, что в больницу обратился гражданин Смольников.

«У него зафиксировано сотрясение мозга, закрытый перелом носа и гематома грудной клетки. Это было нападение из хулиганских соображений. Нами сформирована следственная группа», - сказал он.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 15 апреля в Риддере. Нетрезвый заместитель акима Риддера Бауржан Курманбаев сбил 18-летнего Евгения Смольникова, который шел по обочине дороги. Пострадавший от полученных травм скончался до приезда медиков. Аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев также был в автомобиле.

Правозащитники: Пытки по-прежнему широко применяются в Центральной Азии

Фото: Shutterstock

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, в чем главная причина слабости высшего образования в Казахстане?
  • 1. Низкие заработные платы преподавателей

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета

  • 1. Низкие заработные платы преподавателей
    16

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей
    23

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах
    41

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания
    11

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета
    6

Цифра дня
11
человек
утонули в водоемах Казахстана за минувшие выходные (23-24 июня)
Цитата дня
Теперь для Юга, Севера Кореи и США времена войны позади. И мы идем по пути к миру и сотрудничеству!
Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное