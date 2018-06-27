Аким Усть-Каменогорска рассказал, почему покинул место смертельного ДТП в Риддере

В Риддерском городском суде заслушали главного свидетеля по делу о смертельном ДТП — Куата Тумабаева, передает YK-news.kz.

Прокуратура отказалась заключать процессуальное соглашение со стороной защиты. Суд над заместителем акима Риддера Бауржаном Курманбаевым, обвиняемым в смертельном ДТП, продолжился допросом свидетелей.

Самым первым в зал судебного заседания вызвали акима Усть-Каменогорска Куата Тумабаева. Он считается главным свидетелем, ведь в момент трагедии он сидел рядом с Курманбаевым в салоне BMW X5. Но ответы господина Тумабаева оказались не слишком информативными.

По словам свидетеля, он не знает, выпивал ли Курманбаев, прежде чем сесть за руль, не видел, нарушал ли тот правила дорожного движения до совершения ДТП и не заметил, следовала ли за ними полицейская машина. Сам момент аварии Куат Тумабаев в суде описал так: «Яркий свет, удар». На вопрос представителей прокуратуры, почему Тумабаев уехал на чужой машине с места происшествия, пока ее владелец находился возле погибшего Евгения Смольникова, аким Усть-Каменогорска ответил следующее:

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«Я увидел машину с проблесковыми маячками, она проехала мимо. Я подумал, что это скорая помощь и хотел ее догнать. Проехал, наверное, метров двести и меня остановили сотрудники полиции».

Дальше, по словам Тумабаева, он находился на месте происшествия. Но чуть позже ушел, поскольку ему потребовалась медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, в Риддере 22 июня в подъезде собственного дома был избит Виктор Смольников – отец 19-летнего Евгения Смольникова, который погиб в резонансном ДТП.

Как сообщил начальник ДВД ВКО Жанарбек Бактыбаев, на пульт дежурного поступило сообщение, что в больницу обратился гражданин Смольников.

«У него зафиксировано сотрясение мозга, закрытый перелом носа и гематома грудной клетки. Это было нападение из хулиганских соображений. Нами сформирована следственная группа», - сказал он.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 15 апреля в Риддере. Нетрезвый заместитель акима Риддера Бауржан Курманбаев сбил 18-летнего Евгения Смольникова, который шел по обочине дороги. Пострадавший от полученных травм скончался до приезда медиков. Аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев также был в автомобиле.

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