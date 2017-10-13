Валюта нал
USD 334.80 335.50
RUB 5.80 5.84
EUR 396.00 397.00
Валюта бирж
USD/KZT
334.21
+0.000%
EUR/KZT
395.27
+0.000%
RUB/KZT
5.79
+0.000%
EUR/USD
395.27
+0.000%
EUR/CHF
395.27
+0.000%
EUR/JPY
395.27
+0.000%
GBP/USD
443.5
+0.000%
USD/CHF
334.21
+0.000%
USD/JPY
334.21
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.21 395.27 5.79
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
56.83
+0.010%
Нефть WTI
51.21
+0.012%
Золото
1301.7
+0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
+0.000%
Жилье Астана
933
+0.008%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.83 51.21 1301.7
+0.010% +0.012% +0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Предприниматели несут убытки из-за работ по благоустройству города

13.10.2017 16:42   570   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Предприниматели, находящиеся в центре моды «Макпал» по улице Валиханова просят акимат восстановить доступ к зданию. Из-за ремонтных работ по благоустройству территории бизнесмены несут убытки и теряют клиентов. 

Предприниматели теряют клиентов и несут финансовые потери из за мероприятий по благоустройству территорий города акиматом. Подъезд к зданию по адресу Валиханова 12, где находится Республиканский центр моды «Макпал», рядом с которым расположены магазины автозапчастей, из-за строительных работ попросту отсутствует. Это мешает бизнесменам осуществлять деятельность и предоставлять услуги клиентам. Единственная просьба предпринимателей – обеспечить доступ к зданию и оставить парковочные места.

Президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Республики Казахстан Любовь Худова говорит, что ассоциация озабочена ситуацией в отношении ряда компаний, расположенных на Валиханова 12.

Азербайджанка с телом бодибилдера покорила соцсети (фото,видео)...
23-летняя азербайджанка взорвала Сеть благодаря своему «каменному телу» и «стальной попе». На ее странице в Instagram один мил...

«Предприниматели, которые порядка 10-15 лет находятся в данном здании и осуществляют свою предпринимательскую деятельность, сегодня вынуждены просто закрыть свои производства, несут финансовые потери и, конечно, в таких условиях бизнес развиваться не может», - говорит г-жа Худова.

Азербайджанка с телом бодибилдера покорила соцсети (фото,видео)

Генеральный директор ТОО Республиканский центр моды «Макпал» Базиля Абдильманова отмечает, что предприятие существует уже 41 год, за этот период происходили разные ситуации, однако подобных эксцессов еще не происходило. Обращения к акимату района создать комфортные условия для предпринимателей по улице Валиханова оставались без результатов, но в в этом году произошел сдвиг -  началась реконструкция улицы. Однако радость предпринимателей продлилась недолго, в сентябре доступ к территории был перекрыт с двух сторон, что ограничило въезд и выезд автотранспорта. Из-за возникших неудобств сотрудники центра моды были распущены, а для арендаторов была сделана вынужденная скидка в 30%.

Материалы по теме

Азербайджанка с телом бодибилдера покорила соцсети (фото,видео)

Алматы является городом эксклюзивного туризма

Дополнительное образование может стать недоступным

Автобусный маршрут №8 вновь запустят в Алматы

В Казахстане предлагают снизить нагрузку для учителей

Предпринимались попытки попросить помощи у акимата, МЧС, Палаты предпринимателей. Были отправлены письма, но на сегодняшний день они остаются без ответа. Основная проблема в том, что даже после реконструкции въезд и выезд к зданию не будет восстановлен.

«Это не временное явление, и мы обеспокоены этим», - говорит менеджер ТОО «Аскен» Вячеслав Устименко. Предприниматели просят оставить проезд и парковку на территории, поскольку из-за возникших трудностей они не могут в полной мере предоставлять свои услуги клиентам. Из-за отсутствия парковки клиенты отказываются приезжать, и спикер не исключает, что если ситуация не изменится, у некоторых компаний торговля может встать, и они будут вынуждены закрыться.

Алматы является городом эксклюзивного туризма

Поддерживает его и руководитель ИП «Хамитова» Надежда Хамитова, чьи клиенты также не хотят ехать из за-отсутствия парковки и проблем с транспортировкой товаров. В результате снижается торговля, предприниматели попросту теряют клиентов.

По данным г-жи Абдильмановой, только в «Макпал» работает 32 человека, кроме этого в здании 12 арендаторов, в каждой компании минимум 2-3 человека, в ТОО «Аскен» числится 25 человек. Таким образом, около 100 человек, возможно, будут вынуждены где-то искать новое рабочее место.

Г-жа Худова подчеркнула, что предприниматели, работающие в здании и на прилегающей территории работают здесь на протяжении многих лет, у них сформирована репутация и клиентская база, и смена площади сулит бизнесменам значительные потери.

«Сегодня они должны искать новое место? Арендовать другие места? Нарабатывать опять своих клиентов? Это огромные финансовые потери, которые понесут вот эти предприниматели. И плюс, естественно, в бюджет не поступят деньги в виде налогов, которые они ежемесячно платят», - резюмировала президент ассоциации.

Дополнительное образование может стать недоступным

 

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    135

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    12

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    37

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    108

Цифра дня
69,7
млн долларов США
составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное