Предприниматели несут убытки из-за работ по благоустройству города

Предприниматели, находящиеся в центре моды «Макпал» по улице Валиханова просят акимат восстановить доступ к зданию. Из-за ремонтных работ по благоустройству территории бизнесмены несут убытки и теряют клиентов.

Предприниматели теряют клиентов и несут финансовые потери из за мероприятий по благоустройству территорий города акиматом. Подъезд к зданию по адресу Валиханова 12, где находится Республиканский центр моды «Макпал», рядом с которым расположены магазины автозапчастей, из-за строительных работ попросту отсутствует. Это мешает бизнесменам осуществлять деятельность и предоставлять услуги клиентам. Единственная просьба предпринимателей – обеспечить доступ к зданию и оставить парковочные места.

Президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Республики Казахстан Любовь Худова говорит, что ассоциация озабочена ситуацией в отношении ряда компаний, расположенных на Валиханова 12.

«Предприниматели, которые порядка 10-15 лет находятся в данном здании и осуществляют свою предпринимательскую деятельность, сегодня вынуждены просто закрыть свои производства, несут финансовые потери и, конечно, в таких условиях бизнес развиваться не может», - говорит г-жа Худова.

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Генеральный директор ТОО Республиканский центр моды «Макпал» Базиля Абдильманова отмечает, что предприятие существует уже 41 год, за этот период происходили разные ситуации, однако подобных эксцессов еще не происходило. Обращения к акимату района создать комфортные условия для предпринимателей по улице Валиханова оставались без результатов, но в в этом году произошел сдвиг - началась реконструкция улицы. Однако радость предпринимателей продлилась недолго, в сентябре доступ к территории был перекрыт с двух сторон, что ограничило въезд и выезд автотранспорта. Из-за возникших неудобств сотрудники центра моды были распущены, а для арендаторов была сделана вынужденная скидка в 30%.

Предпринимались попытки попросить помощи у акимата, МЧС, Палаты предпринимателей. Были отправлены письма, но на сегодняшний день они остаются без ответа. Основная проблема в том, что даже после реконструкции въезд и выезд к зданию не будет восстановлен.

«Это не временное явление, и мы обеспокоены этим», - говорит менеджер ТОО «Аскен» Вячеслав Устименко. Предприниматели просят оставить проезд и парковку на территории, поскольку из-за возникших трудностей они не могут в полной мере предоставлять свои услуги клиентам. Из-за отсутствия парковки клиенты отказываются приезжать, и спикер не исключает, что если ситуация не изменится, у некоторых компаний торговля может встать, и они будут вынуждены закрыться.

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Поддерживает его и руководитель ИП «Хамитова» Надежда Хамитова, чьи клиенты также не хотят ехать из за-отсутствия парковки и проблем с транспортировкой товаров. В результате снижается торговля, предприниматели попросту теряют клиентов.

По данным г-жи Абдильмановой, только в «Макпал» работает 32 человека, кроме этого в здании 12 арендаторов, в каждой компании минимум 2-3 человека, в ТОО «Аскен» числится 25 человек. Таким образом, около 100 человек, возможно, будут вынуждены где-то искать новое рабочее место.

Г-жа Худова подчеркнула, что предприниматели, работающие в здании и на прилегающей территории работают здесь на протяжении многих лет, у них сформирована репутация и клиентская база, и смена площади сулит бизнесменам значительные потери.

«Сегодня они должны искать новое место? Арендовать другие места? Нарабатывать опять своих клиентов? Это огромные финансовые потери, которые понесут вот эти предприниматели. И плюс, естественно, в бюджет не поступят деньги в виде налогов, которые они ежемесячно платят», - резюмировала президент ассоциации.

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