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Акимату и жителям Алматы необходимо наладить коммуникацию

16.09.2017 17:04   576   0

Между акиматом Алматы и жителями города не хватает доверия. В рамках фестиваля городских сообществ Art Energy Almaty 2017 прошли встречи между городской общественностью, бизнесом и властью.

По итогам встречи «Городской Диалог», который прошел в рамках Art Energy Almaty 2017 – WORK IN PROGRESS с участием представителей акимата, общественных объединений и жителей, руководитель креативного агентства «Funk» Майра Измайлова отметила, что главная проблема населения и акимата города – в отсутствии понятной коммуникации.

«Основная проблема, которую высказали граждане в том что, несмотря на то, что акимат осуществляет хорошие проекты, при этом коммуникации остаются очень плохими, то есть люди не знают об изменениях. Все проявили желание более открытого диалога, просто чтобы люди заранее знали, что планируются какие-то изменения, для того, чтобы подготовиться к ним», - поделилась мнением г-жа Измайлова.

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Несмотря на то, что акимат представлен в социальных сетях, это не отражается на качестве коммуникаций. И в этом отношении, по мнению г-жи Измайловой проблема в доверии населения к власти.

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«По всей видимости люди не доверяют, а власти надо доверять. Коммуникации невозможно наладить без доверия», - полагает она.

По мнению г-жи Измайловой этот фестиваль будет более эффективным, поскольку основная задача организаторов это создать площадку для диалога между сообществами и властью.

Что касается самого фестиваля, то название WORK IN PROGRESS выбрано неспроста, оно отражает также изменения, «работу в процессе», которая проводится в городе Алматы. Символичным оказалось и место проведения фестиваля – бывшее трамвайное депо, которое также будет реконструировано.

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Г-жа Измайлова рассказала, что участники фестиваля – сообщества, не преследуют главным образом коммерческих целей.  Они представляют собой скорее социально-ориентированные группы, которые собственными усилиями пытаются решить основные проблемы города.

«Art Energy это не ярмарка бизнесменов или стартаперов,  это ярмарка социально-активных, гражданских сообществ. Это важно и этим богат город. Самое главное это люди, а остальное вторично», - говорит она.

«Зерно» фестиваля - городские сообщества, которых насчиталось около 40, представили проекты в сфере экологии, транспорта, ЗОЖ, благотворительность, технологии, бизнес и социальное предпринимательство и т.д.

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