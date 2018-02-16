Аксар Жумагалиев: Роженицам нет необходимости бегать по ЦОНам

Вице-премьер РК Аскар Жумагалиев рассказал о цифровизации госуслуг, которые значительно экономят время казахстанцам и затраты.

«Например, сегодня, молодым мамам нет необходимости бегать по ЦОНам, автоматизация проведет всю работу за них. Мамы получат готовые документы, не выходя из дома. С начала года было оказано 17 тысяч таких услуг», - сказал вице-премьер РК Аскар Жумагалиев на расширенной коллегии Министерства информации и коммуникаций.

«Одним из главных индикаторов успешности Правительства является его безбумажность, безбарьерность, оперативность и прозрачность оказания услуг населению. Поэтому необходимо провести для композитных и проактивных услуг интеграцию баз данных государственных органов и урегулировать вопросы мобильного Правительства», - отметил Аскар Жумагалиев.

Напомним, что госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» и уполномоченными органами запустила пилотный проект по оказанию в проактивном формате услуг по рождению ребенка.

Заявления на регистрацию рождения граждан поступают автоматически, благодаря интеграции информационных систем. Сразу после рождения ребенка родителям поступает SMS-сообщение с поздравлением, а также предложением получить государственную услугу по регистрации рождения малыша.

Муратхан Токмади полностью признал вину в убийстве Татишева

Также отправить по телефону можно будет и номер счета для оформления пособий по рождению и данные для постановки на очередь в детский сад. Заявителю останется только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом.