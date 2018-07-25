Активистов, устроивших митинг возле головного офиса Нацбанка, увезли в РОВД

В результате мирного собрания, переросшего в пикет, 8 активистов группы ОО «Обеспечьте народ жильем!» забрали в РОВД. Люди требовали отставки начальника управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ Александра Терентьева.

25 июля ипотечные заемщики, около 50 человек из ОО «Обеспечьте народ жильем!», собрались возле головного офиса Национального Банка РК «Целинный» и требовали «создать арендное жилье с последующим выкупом при АО «Казахстанский Фонд Устойчивости», «отозвать лицензии у банков, которые срывают государственные программы» и отправить начальника управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального Банка Казахстана Александра Терентьева в отставку. Его обвинили в том, что он «не держит своих обещаний перед народом».

Пока журналисты в здании НБ беседовали с Терентьевым, активистов общественного объединения забрали в РОВД. К слову, «транспорт» был подготовлен еще до начала пикета.

«Омоновцы насильно забрали наших заемщиков во главе с нашим председателем. Человек 8. Их увезли в Бостандыкский РОВД», - отметила по телефону одна из активисток.

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«Терентьев, директор Управления по защите прав потребителей финансовых услуг НБ РК, с даты подписания Программы об утверждении программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов от 24 апреля 2015 года по сей день не может разобраться с решением вопроса, почему Банки второго уровня, например: АО «Каспи Банк», АО «Форте Банк», АО «Астана Ипотека», в том числе и другие банки, получив деньги от государства для проведения рефинансирования займа ипотечников, по сей день не проводят рефинансирование займа ипотечников, то есть срывают государственную программу», - заявили собравшиеся.

Кроме того, люди отметили, что на жалобы ипотечников, на то, что банки не предоставляют рефинансирования займа в рамках программы, Терентьев заявил, что не имеет право вмешиваться.

«В одной из встреч с руководством банка нам заявили, что Терентьев проводил совещание с руководителями банков второго уровня и на этом совещании заявил, что ипотечники обнаглели, теперь он будет помогать банкам второго уровня, хотя Управление, в котором он является директором, защищает права финансовых потребителей, а не кредиторов. Терентьев не имел право встречаться наедине только с руководителями банков второго уровня», - отмечается в письменном обращении ипотечников.

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Люди возмущены готовящейся новой программой арендного жилья.

«Он продвигает программу создания арендного жилья в банках второго уровня, что, в свою очередь, дает банкам права через два года отбирать единственное жилье ипотечников без решения суда. Терентьев заявил одной из лидеров ипотечников Джалбагаевой Сапуре, что она, как пробка вылетит из своей квартиры, что об этом он позаботится. Все вышеперечисленные действия Терентьева нас возмущают, и он используя свое служебное положение помогает частным банкам, а не проблемным ипотечникам», - отмечается в сообщении.

Фото: Офелия ЖАКАЕВА