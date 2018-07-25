Валюта нал
USD 344.70 345.50
RUB 5.48 5.52
EUR 401.00 402.90
Валюта бирж
USD/KZT
344.64
+0.003%
EUR/KZT
402.95
+0.004%
RUB/KZT
5.49
-0.002%
EUR/USD
402.95
+0.004%
EUR/CHF
402.95
+0.004%
EUR/JPY
402.95
+0.004%
GBP/USD
451.93
+0.004%
USD/CHF
344.64
+0.003%
USD/JPY
344.64
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
344.64 402.95 5.49
+0.003% +0.004% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Активистов, устроивших митинг возле головного офиса Нацбанка, увезли в РОВД

25.07.2018 13:00   1777   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

В результате мирного собрания, переросшего в пикет, 8 активистов группы ОО «Обеспечьте народ жильем!» забрали в РОВД. Люди требовали отставки начальника управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ Александра Терентьева.

25 июля ипотечные заемщики, около 50 человек из ОО «Обеспечьте народ жильем!», собрались возле головного офиса Национального Банка РК «Целинный» и требовали «создать арендное жилье с последующим выкупом при АО «Казахстанский Фонд Устойчивости», «отозвать лицензии у банков, которые срывают государственные программы» и отправить начальника управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального Банка Казахстана Александра Терентьева в отставку. Его обвинили в том, что он «не держит своих обещаний перед народом».

Казахстанка объявлена в розыск властями США по делу о мошенничестве...
В США 25 человек обвинили в мошенничестве на $4,5 млн. Все обвиняемые представляют половину бывших советских республик. Среди подозреваемых по делу ес...

Пока журналисты в здании НБ беседовали с Терентьевым, активистов общественного объединения забрали в РОВД. К слову, «транспорт» был подготовлен еще до начала пикета.

«Омоновцы насильно забрали наших заемщиков во главе с нашим председателем. Человек 8. Их увезли в Бостандыкский РОВД», - отметила по телефону одна из активисток.

Александр Терентьев: В 90% случаев с ипотечниками у финансовых институтов есть судебное решение на выселение людей

«Терентьев, директор Управления по защите прав потребителей финансовых услуг НБ РК, с даты подписания Программы об утверждении программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов от 24 апреля 2015 года по сей день не может разобраться с решением вопроса, почему Банки второго уровня, например: АО «Каспи Банк», АО «Форте Банк», АО «Астана Ипотека», в том числе и другие банки, получив деньги от государства для проведения рефинансирования займа ипотечников, по сей день не проводят рефинансирование займа ипотечников, то есть срывают государственную программу», - заявили собравшиеся.

Материалы по теме

Александр Терентьев: В 90% случаев с ипотечниками у финансовых институтов есть судебное решение на выселение людей

Наибольший рост пенсии произошел в регионах близ Семипалатинского полигона

Полицейские ищут вандалов, разграбивших «Памятник погибшим шахтерам» в Караганде

Казахстанка объявлена в розыск властями США по делу о мошенничестве

Общественный совет: С 2010 года преступность в Алматы выросла в 4 раза

Кроме того, люди отметили, что на жалобы ипотечников, на то, что банки не предоставляют рефинансирования займа в рамках программы, Терентьев заявил, что не имеет право вмешиваться.

«В одной из встреч с руководством банка нам заявили, что Терентьев проводил совещание с руководителями банков второго уровня и на этом совещании заявил, что ипотечники обнаглели, теперь он будет помогать банкам второго уровня, хотя Управление, в котором он является директором, защищает права финансовых потребителей, а не кредиторов. Терентьев не имел право встречаться наедине только с руководителями банков второго уровня», - отмечается в письменном обращении ипотечников.

Наибольший рост пенсии произошел в регионах близ Семипалатинского полигона

Люди возмущены готовящейся новой программой арендного жилья.

«Он продвигает программу создания арендного жилья в банках второго уровня, что, в свою очередь, дает банкам права через два года отбирать единственное жилье ипотечников без решения суда. Терентьев заявил одной из лидеров ипотечников Джалбагаевой Сапуре, что она, как пробка вылетит из своей квартиры, что об этом он позаботится. Все вышеперечисленные действия Терентьева нас возмущают, и он используя свое служебное положение помогает частным банкам, а не проблемным ипотечникам», - отмечается в сообщении.

Фото: Офелия ЖАКАЕВА

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    305

  • 2. Неоправданно высокие цены
    591

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    170

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    37

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    42

Цифра дня
8,444
трлн тенге
составили пенсионные накопления казахстанцев по состоянию на 1 июля 2018 года
Цитата дня
Общественность города поднимает вопрос отправить в отставку Министерство внутренних дел и ДВД города. Потому что это системный сбой. Если не принять такое решение, будут привыкать. Замылились глаза, что здесь такое происходит. Нужно обновить руководство.
Рахман Алшанов
член Общественного совета Алматы

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное