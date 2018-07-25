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Александр Терентьев: «Я готов уйти в отставку»

25.07.2018 17:00   1625   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Глава управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ Александр Терентьев готов уйти с поста, если такое решение примет руководство Национального Банка.

«Я готов уйти в отставку, но меня фактически нельзя "убрать в отставку", потому что я не политический госслужащий – меня можно уволить в любой момент. Вопрос не во мне. Я хочу повторить, что мне не стыдно за ту работу, которую мы проделали, потому что мы реально за последнее время широко шагнули и многие понимают, что мы делаем – сохранить жилье 22 тыс. гражданам – не так просто. Если руководство НБ примет решение меня уволить, я приму это как факт», - высказался на заявление активистов начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального Банка Казахстана Александр Терентьев.

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Отставки требуют те, кто не хочет платить по займам.

«Меня вот что удивляет, может, это вообще система заговора… Мы разработали первую программу (для заемщиков 2004-2009 годов) в 2015 году, как только мы ее разработали – люди пришли требовать моей отставки. До того, пока мы ничего не делали - люди просто приходили, но отставки не требовали. Запускаем валютную программу, которая помогает людям – меня опять предлагают отправить в отставку. Это происходит потому, что мы не работаем с людьми, которые не хотят платить. Это наша жесткая, принципиальная позиция», - заключил он.

Утверждены границы Туркестанской области

Фото: Офелия ЖАКАЕВА

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Цитата дня
Общественность города поднимает вопрос отправить в отставку Министерство внутренних дел и ДВД города. Потому что это системный сбой. Если не принять такое решение, будут привыкать. Замылились глаза, что здесь такое происходит. Нужно обновить руководство.
Рахман Алшанов
член Общественного совета Алматы

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