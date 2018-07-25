Александр Терентьев: «Я готов уйти в отставку»

Глава управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ Александр Терентьев готов уйти с поста, если такое решение примет руководство Национального Банка.

«Я готов уйти в отставку, но меня фактически нельзя "убрать в отставку", потому что я не политический госслужащий – меня можно уволить в любой момент. Вопрос не во мне. Я хочу повторить, что мне не стыдно за ту работу, которую мы проделали, потому что мы реально за последнее время широко шагнули и многие понимают, что мы делаем – сохранить жилье 22 тыс. гражданам – не так просто. Если руководство НБ примет решение меня уволить, я приму это как факт», - высказался на заявление активистов начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального Банка Казахстана Александр Терентьев.

Отставки требуют те, кто не хочет платить по займам.

«Меня вот что удивляет, может, это вообще система заговора… Мы разработали первую программу (для заемщиков 2004-2009 годов) в 2015 году, как только мы ее разработали – люди пришли требовать моей отставки. До того, пока мы ничего не делали - люди просто приходили, но отставки не требовали. Запускаем валютную программу, которая помогает людям – меня опять предлагают отправить в отставку. Это происходит потому, что мы не работаем с людьми, которые не хотят платить. Это наша жесткая, принципиальная позиция», - заключил он.

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Фото: Офелия ЖАКАЕВА