Алик Шпекбаев назвал высокопоставленных лиц, уличенных в коррупции

Председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции назвал высокопоставленных лиц, уличенных в коррупции. Такие данные он привел в ходе заседания коллегии по итогам деятельности за первое полугодие.

«Практически во всех сферах вскрыты системные факты коррупции с участием высокопоставленных должностных лиц. Только за прошедшие полгода изобличено более 700 лиц, из которых 18 руководителей республиканского, 55 - областного, 101 - городского и районного звеньев», - отметил Алик Шпекбаев.

Среди них вице-министры энергетики, ответственный секретарь внешнеполитического ведомства, председатель и заместитель председателя комитетов министерства сельского хозяйства, топ-менеджеры национальных компаний, руководители правоохранительных органов, а также судьи различных уровней.

Также разоблачены организованные преступные группы с участием должностных лиц департаментов госдоходов по Южно-Казахстанской области и г. Алматы (взятки на таможенных постах), сотрудников органов внутренних дел Акмолинской (покровительство старателям) и Мангистауской (покровительство браконьерам) областей.

Полиция задержала второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена

По словам Алика Шпекбаева, активизирована работа по профилактике коррупционных правонарушений. По итогам расследования каждого уголовного дела в трудовых коллективах госорганов рассматриваются представления по устранению причин и условий коррупции.

С начала текущего года в государственные органы и организации внесено 588 представлений. По результатам их рассмотрения к различной дисциплинарной ответственности привлечены 517 должностных лиц.

«Сегодня в рамках модернизации правоохранительной системы начата работа по оптимизации структуры Нацбюро, несмотря на его малочисленность среди правоохранительных органов.

Сейчас пересматривается деятельность межрегиональных управлений, сокращается число управленческого звена, автоматизируются бизнес-процессы и внедряются новые IT-технологии, что позволит повысить заработную плату сотрудников и эффективность их работы», - сказал Алик Шпекбаев.