Алматинцы отметили день города велопробегом

В Алматы в честь празднования Дня города прошел массовый велопробег в рамках программы «Спорттык Алматы», сообщает пресс-служба ХАБ.

10 сентября в воскресенье порядка 600 человек проехали 9 км от БЦ «Нурлы Тау» до парка первого президента РК. В велопробеге приняли участие спортсмены и жители культурной столицы Казахстана.

Как сообщается, в мероприятии приняли участие такие профессиональные спортсмены, как Санатали и Саматали Толтаевы - чемпионы Азии по боксу; Айгуль Дукенбаева – главный тренер сборной Казахстана по спортивной акробатики; Руслан Либиров – призер летней Универсиады 2017 по ушу (Тайпей).

Спортсмены поздравили присутствующих гостей с праздником и выразили благодарность организаторам за приглашение и за такие мероприятия.

«Я давно не ездил на велосипеде. В детстве часто катался, но мне сегодняшний велопробег очень понравился, надеюсь в дальнейшем еще буду принимать участие. Всех алматинцев с праздником. Пусть наш город процветает», - отметил Руслан Либиров.

На финише среди участников разыгрывались множество подарков и футболок, а также велосипеды от «Спорттык Алматы», обладателями которых стали постоянные и новые участники, а также были вручены сертификаты для хранения двухколесного транспорта от партнера «Office air» и танцы от команды Mad Kings Crew.

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«Я с самого основания велопробега участвую и не пропускаю. Каждый день езжу на работу на велосипеде и это мне очень нравится. Всем организаторам большое спасибо за все и поздравляю всех с днем города, - добавила одна из обладателей велосипеда Женискуль Оспанова.

Стоит отметить, данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы» стал 18-ым из 21 запланированных в 2017 году.

Программа направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха.