Алматинцы потратили на "крутые" номера 70 млн тенге

Согласно данным Управления административной полиции, в январе гражданам было выдано 244 единицы ГРНЗ повышенного спроса на общую сумму 69 миллионов 783 тысячи 480 тенге. В январе 2017 года соответствующим подразделением полиции выдан 91 номерной знак на сумму 35 миллионов 101 тысяча 430 тенге.

«На сегодняшний день по Алматы заявки на государственные регистрационные номерные знаки повышенного спроса принимают сотрудники полиции в спецЦОНах города. После чего заявки формируются и направляются в Комитет административной полиции. По готовности производится регистрация транспортного средства с присвоением выбранного владельцем ГРНЗ повышенного спроса.

Регистрация транспортного средства, владелец которого выбрал определенное цифровое и (или) буквенное обозначения ГРНЗ повышенного спроса, производится после изготовления ГРНЗ»,- напомнил начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления административной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Нурлан Аманбек.

К государственным регистрационным номерным знакам (ГРНЗ) повышенного спроса относятся:

В 2018 году выделят 60 млрд тенге на реконструкцию республиканских дорог

- цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707;

- цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями;

- цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999;

- цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями;

- цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777;

- цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями;

- с одинаковыми буквенными обозначениями.

Ставки государственных пошлин установлены в ст. 615 Налогового Кодекса РК:

- государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 на автомобиль – 57 МРП;

- государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль – 114 МРП;

- государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 на автомобиль – 137 МРП;

- государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль – 194 МРП;

В алматинских дворах не будет платных парковок

- государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 на автомобиль – 228 МРП;

- государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль – 285 МРП;

- государственных регистрационных номерных знаков (за исключением государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 707, 777, 800, 888, 900, 999) с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль – 57 МРП.