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Алматинцы празднуют день города

17.09.2017 14:00   823   0

В Алматы в рамках Дня города проходит ежегодный фестиваль яблок AlmaFest - 2017.

В мероприятии также принял участие и глава города. В своем выступлении Бауыржан Байбек отметил, что Алматы является культурным, научно-образовательным, спортивным, финансовым и деловым центром. Все это делает мегаполис притягательным для жизни, работы и отдыха местом.

Он подчеркнул, что акимат Алматы, руководствуясь принципом «Город для людей», стремится превратить город в один из лучших мегаполисов мира, развитый туристический центр.

«Для этого впервые после широкого общественного обсуждения начата реализация программы развития Алматы до 2020 года. Последовательно воплощая программу в жизнь, мы начали формировать комфортные общественные пространства. Так, проведена реконструкция с приоритетом для пешеходов 8 наиболее популярных улиц. Спасибо нашим горожанам за терпение и понимание временных неудобств», - цитирует Бауыржана Байбека МИА «Казинформ».

Акимату и жителям Алматы необходимо наладить коммуникацию...
Между акиматом Алматы и жителями города не хватает доверия. В рамках фестиваля городских сообществ Art Energy Almaty 2017 прошли встречи между городск...

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения званием «Почетный гражданин города Алматы». Его удостоились государственный политический деятель Казахстана, дипломат,  доктор экономических наук, президент Федерации волейбола страны Абыкаев Нуртай Абыкаевич, бывший заместитель председателя Совета Министров КазССР Жанибеков Шангерей Жанибекович и участник Сталинградской битвы, полковник в отставке, поэт, председатель Алматинского совета общества охраны природы Гирш Леонид Юзефович. 

Акимату и жителям Алматы необходимо наладить коммуникацию

В 17:00 в Алматы Арене жителей и гостей южной столицы Казахстана ожидает проведение Евразийской музыкальной премия ЕМА-2017 в рамках Дня города, где выступят звезды отечественной и зарубежной эстрады: Кайрат Нуртас, Кентал, Кешью, Диас Аблаев, Луина, Адеми, Динара Султан, Зируза, Алишер Каримов, Рахат Лукум, Ринго и др. Хэдлайнерами фестиваля станут Сосо Павлиашвили и группа Ninetty one. 

Как сообщается, тожественное мероприятие завершится в 21:00 на площади «Астана», где состоится праздничный фейерверк. 

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