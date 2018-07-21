Алматинцы пришли проститься с Денисом Теном

Алматинцы собираются на гражданскую панихиду по Денису Тену, передает МИА «Казинформ».

Люди начали собираться у входа Дворца спорта имени Балуан Шолака с 7 утра. Сотни людей пришли с цветами, чтобы почтить память великого фигуриста и гордость Казахстана.

Гражданская панихида по Тену началась в 10:00 утра. После его похоронят на кладбище в поселке Дружба. 20 июля были взяты под стражу оба подозреваемых в убийстве Дениса Тена - Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов.

Напомним, 19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.

Геннадий Головкин прилетел на гражданскую панихиду по Денису Тену

Фото: Офелия Жакаева