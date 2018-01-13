Алматинцы смогут получить бесплатные уроки катания на коньках

Уже в это воскресенье, 14 января, в Алматы начинаются бесплатные уроки катания на коньках в рамках программы «Спорттық Алматы», сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Опытные инструкторы будут обучать всех желающих с 17:00 по 20:00 на бесплатных катках города, расположенных в микрорайоне «Дубок», на улице Центральная, 8 Г и возле ТРЦ «Март» в Турксибском районе.

Для посетителей этих катков организаторы устроят различные конкурсы, на которых разыграют ценны призы. Главной целью данного мероприятия является улучшение текущего состояния массового спорта в городе и повышение уровня физического здоровья и физической культуры культуры горожан.

Напоминаем, эта акция в рамках программы «Спорттық Алматы» проводится каждые выходные с 25 февраля 2017 года. «Спорттық Алматы» - это масштабная городская программа, направленная на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха.