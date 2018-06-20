Алматинская область стала самой густонаселенной в Казахстане

После официального объявления Шымкента городом республиканского значения бывшая Южно-Казахстанская, а ныне Туркестанская область с центром в городе Туркестан занимает второе место по численности населения в республике.

Как известно, в ходе пленарного заседания форума Global Challenges Summit 2018 17 мая президент РК Нурсултан Назарбаев объявил Шымкент городом с миллионным населением.

«По оценкам Организации Объединенных Наций, к середине века число людей, живущих в городах, составит 7 млрд человек. При этом продолжится гиперконцентрация населения в крупнейших агломерациях. Наступает эра мегаполисов и будет конкуренция между ними, которые борются за инвестиции, лучшие умы, технологии, создавая для этого все необходимые условия. Это важно для экономики людей и знаний. Учитывая это, Казахстан начал реализацию стратегии развития агломераций. Если у нас был раньше только 1 город с миллионным населением - город Алматы, то теперь прибавилась Астана, Шымкент, то есть 3 города», - сказал Нурсултан Назарбаев.

По мнению главы государства, данный процесс в Казахстане будет продолжаться.

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«Поэтому неслучайно одним из мероприятий в рамках 20-летия нашей столицы Астаны, который мы будем праздновать буквально 5 июля, станет проведение форума крупных городов стран, которые расположены на Шелковом пути», - сказал президент.

Согласно данным комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, на 1 мая численность населения Южно-Казахстанской области составила 2 млн 950,6 тыс. человек. Если вычесть из этого числа численность населения города Шымкент – как минимум 1 млн человек, то в области останется 1 млн 950,6 тыс. человек. При этом численность населения Алматинской области составила на 1 мая 2 млн 23 тыс. человек. Таким образом Алматинская область вышла на первое место по численности среди всех регионов страны.

На третьем месте находится Восточно-Казахстанская область – 1 млн 382,7 тыс. человек. Совсем немного ей уступает Карагандинская область – 1 млн 380,6 тыс. человек. Причем в ближайшие годы с учетом текущей динамики их вполне может обогнать Жамбылская область, численность населения которой активно растет и составляет на 1 мая 1 млн 119,3 тыс. человек.

Кстати, по данным статистики, на 1 апреля (более свежих данных по отдельным населенным пунктам нет) численность населения Шымкента составила 961,3 тыс. человек, Туркестана – 264,3 тыс. человек.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН