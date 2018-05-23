Алматинские юристы собираются обжаловать решение суда по штрафам на платных парковках

Алматинский административный суд отказал юристам в признании штрафов за неоплату парковки незаконными. Об этом рассказал один из инициаторов обращения в суд юрист Станислав Лопатин, сообщает Tengrinews.kz.

Юристы с решением суда не согласны, и они намерены подать жалобу на постановление в городской суд.

По словам Станислава Лопатина, по закону предписание о привлечении к административной ответственности должно выдаваться на основании специального прибора, фиксирующего нарушение в автоматическом режиме. Однако, по его словам, на платных парковках нарушения оплаты фиксируют контролеры, то есть присутствует человеческий фактор.

По информации Лопатина, суд признал факт отсутствия автоматизма при фиксации неоплаты парковки. Но счел, что факт неоплаты действительно имел место, сообщил юрист.

«Судья, в принципе, сегодня так и сказал, что не будет назначать компьютерную экспертизу. И так понятно, что там нет автоматического режима. Приходил инспектор, IT-специалисты с той стороны. Все сказали, что там инспектор ходит, фотографирует. Потом это поступает на сервер, где после обработки выносится решение, была оплата или нет. Дальше все это уходит в ДВД, где дается окончательное заключение о вынесении предписания. То есть трижды человеческий фактор. Но судья говорит: «Мне все равно, как оформлено. Главное, что была неоплата», - рассказал Лопатин.

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