Алматинский горсуд: Супруга Жомарта Ертаева объявлена в розыск

Супруга арестованного в Москве казахстанского банкира Жомарта Ертаева объявлена в розыск. Алматинский городской суд заочно арестовал бывшего независимого директора Bank RBK Нургуль Ертаеву, передает Today.kz.

«Санкционировать меру пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемой Нургуль Ертаевой сроком на два месяца. Срок исчисляется с момента задержания Ертаевой», – сообщили в пресс-службе суда.

Как известно, 8 мая текущего года в центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахстанского банкира Жомарта Ертаева.

Ертаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Сам обвиняемый утверждает, что, дочерняя структура банка вымогает у него около $300 млн, и причиной задержания является «сокрытие реальных фактов о возникновении проблем данного банка».

Сам Ертаев подал обращение об отказе от казахстанского гражданства и попросил статус беженца в России, заявил он в Мосгорсуде, который рассматривает просьбу прокуратуры о его заключении под стражу.

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Позднее стало известно, что Пресненский районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшего советника председателя правления АО «Bank RBK» Жомарта Ертаева до ноября 2018 года.

Фото: Uduba.com