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Алматинского прокурора подозревают в фальсификации доказательств и в связях с сутенершей

18.05.2018 16:00   581   0

В Алматы начался процесс над начальником Управления городской прокуратуры Виктором Тихоновым. Как пояснил прокурор, Тихонов якобы занимался подделкой материала уголовного дела, чтобы лоббировать интересы подозреваемых в грабеже и похищении человека, сообщает Zakon.kz.

Начальник управления городской прокуратуры Виктор Тихонов был задержан в октябре 2017 года по подозрению в уголовной статье «незаконное освобождение от уголовной ответственности». Вместе с ним на скамье подсудимых оказался следователь Наурызбайского РУВД Ерлан Ануарбек. Тихонов проходит в деле по части 2 статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями) и 413 УК РК (заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности). Ануарбек обвиняется по статьям 413 и части 4 статьи 416 (фальсификация доказательств).

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Также Тихонова подозревают в сомнительных связях с ныне осуждённой хозяйкой притона проституток.

Как пояснил прокурор, началась история 9 марта 2016 года. Тогда ранее судимый за грабеж с применением насилия Жумадилов и его друг Жумабеков находились в кафе по улице Ауэзова Наурызбайского района. Мужчины выпивали. В том же кафе была компания из трёх человек: двое мужчин и женщина. Маманов, Кожабеков и Абдикаримова сидели за соседним столом и отмечали праздник. Примерно в час ночи оба подозреваемых, увидев, как компания покидает кафе, вышли с ними на улицу. Жумадилов начал приставать к Маманову и Кожабекову с требованием отдать Абдикаримову.

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Далее Жумадилов без причины ударил в челюсть Маманова, отчего он упал на землю. В этот момент Жумабеков увидев, что потерпевший Маманов пытается встать на ноги и оказать сопротивление, подбежал и нанес несколько ударов по голове. После чего Маманов потерял сознание. В свою очередь Жумадилов подбежал к Кожабекову и ударил его. Мужчина, боясь за свою жизнь, вынужденно оставил Абдикаримову и перебежал на другую сторону улицы. Откуда наблюдал за происходящим. После чего Жумадилов украл у лежавшего на земле мужчины сотовый телефон и 2 тыс. тенге. Тем самым причинив материальный ущерб на сумму 28 тысяч тенге. После чего женщину грубо затолкали в машину и увезли.

9 марта 2017 года на основании заявления управлением начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство, совершенное группой лиц). После дело было переквалифицировано на статью «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». 10 марта в отношении Жумадилова избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Прокурор добавил, что Тихонов не принял во внимание обстоятельства дела о том, что подозреваемый уже имел судимость. И сделал все, чтобы переквалифицировать уголовное дело о разбое в обычное «хулиганство». После этого следователь РУВД Ерлан Ануарбек якобы никак не отреагировал на действия прокурора, тем самым дав фальсифицированному делу дальнейших ход.

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«После чего Тихонов лично допросил подозреваемого Жумадилова, который свою вину не признал. После чего Тихонов, нарушая интересы правосудия, задался целью освободить от уголовной ответственности подозреваемых Жумадилова и Жумабекова. С этой целью он изучил материалы уголовного дела, основываясь только на показаниях Жумадилова, игнорируя все несогласующиеся обстоятельства преступления, наличие вещественных доказательств, вынес решение об отсутствии состава тяжкого преступления и грабежа. Кроме того, Тихонов не принял во внимание обстоятельства рецидива подозреваемых, неоднократных судимостей. Основываясь только на своих догадках и предположениях, отменил постановление в виде содержания под стражей и принял решение о переквалификации дела на хулиганство», - зачитал обвинительный акт прокурор.

Далее из материалов дела следует, что после того, как подозреваемые в грабеже вышли на свободу, они продолжили преступную деятельность и совершили изнасилование.

После обвинительного акта следователь РУВД не признал вину. Тихонов же воспользовался правом не озвучивать признание вины, при этом попросив проводить последующие заседания в открытом режиме.

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