Алматы является городом эксклюзивного туризма

Казахстан и Алматы являются местами интересными для единичных туристов и небольших групп, поэтому туроператы и делают упор на качестве и эксклюзиве. А иностранным туристам недельное пребывание в Алматы обходится в $250-300.

Сейчас в Алматы гостят 20 иностранных туроператоров, прибывших в город на инфотур. Кроме того, не редко приглашают посетить наш город и популярных блоггеров.

«Один из основных маркетинговых инструментов – организация инфотуров. На протяжении года провели уже 4 информационных тура, когда приезжали к нам туроператоры, как и сейчас, которых мы знакомим с городом, отельной базой, с инфраструктурой для того, чтобы туроператоры, наши послы за границей, могли продвигать наш город. Это сотрудничество выгодно для всех. Мы приглашаем людей в страну, чтобы они могли сами потрогать, пощупать, увидеть, почувствовать. На это выделяются деньги акиматом, и мы стараемся как минимум 5-6 раз в год делать такие инфотруры на группы в 20-30-40 человек», - рассказала Асель Нуркебаева, директор Туристского информационного центра города Алматы.

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По ее словам, организация инфотура на одного гостя обходится примерно в $1 500-2 000, в эту сумму входит и отплата дорожных расходов, подарков, входных билетов, проживание и обслуживание. В рамках таких туров операторы смотрят не только достопримечательности, но и всю отельную базу, включая 5-, 4- и 3-звездочные отели, хостелы, дома и базы отдыха.

«У Алматы с прошлого года существует бренд: «Город тысячи красок», и мы его активно с прошлого года продвигаем. В этом году бренд участвовал в международных выставках в Сингапуре и в Лондоне, отдельно от стенда Республики Казахстан. Нами проводится адаптация города для иностранных туристов: так акиматом города ведется мощнейшая работа по организации пешеходных улиц, сейчас идет работа по внедрению туристских маршрутов, буквально в пятницу запускается автобус. В нашем туристском центре проводится системная работа по выявлению проблем в законодательстве, проводится инвентаризация туробъектов, для создания более качественного турпродукта», - пояснила А. Нуркебаева.

Кроме того, готовится к скорому запуску сайт с информацией о городе Алматы для иностранных туристов. Пока же с иностранцами активно работают «на местах».

Дополнительное образование может стать недоступным

«Для большинства участников инфотура - это первый визит не только в Казахстан, но и в Центральную Азию. Наша главная задача – грамотно преподнести нашу страну, наш город, чтобы люди сюда приезжали за новыми познаниями, впечатлениями, красками. Существует стереотип, что мы до сих пор скачем на лошадях и отсталая страна. На самом деле, все это не так – мы современные и классные и это нужно транслировать на внешний рынок. Основная проблема туризма в Казахстане – неосведомленность. Сейчас мы четко выстраиваем стратегии по продвижению Алматы. Мы в этом году проводили с телеканалом «Евроньюс» - об Алматы вышло 4 передачи и это только первый шаг», - уверена А. Нуркебаева.

«Я думаю, что бюджеты на рекламу и пропаганду будут увеличиваться. Как вы сами понимаете – это не дешево. В общем, на маркетинг, продакшен и создание хорошего, качественного фотобанка, продвижение в аэропортах – всевозможные билборды, проведение инфотуров будет заложена достаточно хорошая сумма».

По ее словам, основные ставки делаются на разнообразные кухни, представленные в городе, природу, гостеприимство людей, древнюю культуру.

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«Мы страна не массового туризма. Мы не, как Турция, куда едут миллионы. Мы страна-эксклюзив, город-эксклюзив. На данный момент наши туроператоры работают в первую очередь в предоставлении очень хорошего качества услуг, но как вы знаете, качество – стоит денег. У нас есть проблема, что нас сравнивают с другими странами, где дешевле, с нашими соседями. Но у нас и уровень жизни несколько выше… Семидневный тур, наземное обслуживание будет при минимальных расценках $250-300, сюда входит проживание, питание, трансферт и экскурсионные программы с гидом. Перелет – это не дешево. Например, жителю Канады придется потратить хорошую денежку на перелет – $1 000-1 500 и плюс наземное обслуживание. В туризме нет постоянной константы – все будет зависеть от качества и запрашиваемой услуги. Если турист запрашивает VIP-тур, то у нас есть такие услуги, мы готовы к этому, есть и шикарные пятизвездочные отели, и вертолетные прогулки, и шикарный свадебный тур на вертолете по горам, но это стоит достаточно хороших денег. Все зависит от запросов туристов», - считает она.

Знакомство со страной с аэропрота. Поэтому важно на первом этапе гостя встретить тепло.

«В аэропорту наши сотрудники работают с только что прилетевшими туристами. Статистика такая: 3 000 человек в месяц обращаются на нашу информационную стойку. Им выдаются карты, путеводители, оказывается помощь по вызову такси, дается первичная информация, чтобы не потеряться, запускается совместный с Kcell проект по туристическим СИМ-картам», - рассказала она.

Кроме того, с понедельника начались курсы фасилитации по гостеприимству для всех служб, находящихся в аэропорту: таможенной, пограничной, такси, наземной службы досмотра. С ними работают высококлассные психологи – их учат гостеприимству, учат улыбаться. Планируется обучить около 500 человек.

«Как на локальном уровне, акиматом, так и на государственном уровне проводится большая работа по регулированию гидов и по их обучению. Существует много частных курсов при ассоциации, вовлекаем студентов – работаем с 7 профильными вузами, где есть специальность «туризм», вовлекаем молодых людей и всех желающих к работе гидов – здесь есть отдельная программа до конца 2018 года заявить о хорошем, большом количестве гидов, услугами которых могут пользоваться как индивидуальные туристы, так и туристы, приезжающие в составе группы от туроператоров», - отмечает А. Нуркебаева.

Правда, пока есть большая сложность – посчитать, сколько же людей, пересекающих границу – туристы.

«У нас ведется аналитическая и исследовательская работа совместно со Всемирной туристической организацией по выявлению портрета туриста на Шелковом пути. Мы уже провели небольшое исследование по статистике в туризме. Наша основная проблема – мы не можем точно сказать, сколько туристов у нас есть, потому что на данный момент пограничными органами выдается информация полностью по всем приехавшим. Но вы знаете, что Алматы – город бизнеса и сюда могут приезжать и туристы, и командировочные, которые приезжают на один день. Это поможет нам рассчитать туристские потоки и траты туриста в городе Алматы», - поясняет А. Нуркебаева.

Иностранные гости поделились впечатлениями об Алматы. По их словам, инфотур, проходящий с 8 по 13 октября, очень насыщенный и информативный.

«Я не ожидал, что в Алматы есть такие возможности и условия для принятия туристов. В последнее время мы активно продаем туры в Узбекистан и Казахстан. На следующий год уже от 50 до 75% компаний планируют продавать туры, так как для европейских туристов интересны Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан», - Бехзод Шатуляганов, директор туркомпании «Battuta Travel» (Узбекистан, Ташкент).

«Очень приятно ощутить восточный гостеприимный прием. Навсегда останется в памяти, что Алматы – город солнца. Понравились интерактивные музеи современный музей и музей истории Алматы – гиды просто профессионалы. Понравился «Центр ремесленников». Российским туристам легко добраться до Алматы, есть прямые рейсы, отсутствие визы - это безусловный плюс. К сожалению, пока я не вижу массовых потоков, это не зависит от наших стран, перелет из Санкт-Петербурга в Алматы пока слишком дорогой для массового туриста, групповых туров», - отметила Ирина Сергеева, из компании Творческое объединение «Содружество» (Россия, Санкт-Петербург).

«Проводится колоссальная работа по развитию туризма в Казахстане. Мне очень понравилась природа страны, она – завораживает. Заинтересовали и традиционные искусства, рукоделие, ювелирные работы и лоскутные изделия. Разные рестораны и понравилась казахская кухня. Высококачественный сервис в пятизвездочных отелях», - считает Michael Maddess из компании «Action Asia Events» (Китай, Гонконг).

«Перед тем, как сюда приехать, я искал информацию о Казахстане в интернете. Я узнал, что Казахстан очень большая страна, в тысячи раз больше, чем Сингапур. Я представлял Казахстан так – здесь нет машин и современности, люди до сих пор на лошадях передвигаются. Мой первый визит в страну такой – как будто я полетел в космос. Очень красивые люди и природа. Теперь я считаю, что Казахстан является центром туризма в Центральной Азии, мне кажется, что он имеет колоссальный потенциал. Я бы хотел отметить, что Большое Алматинское озеро – одно из красивейших мест», - поделился впечатлениями Loh Kwong Ming Terence, IPP FA Singapore Pte Ltd (Сингапур).

«Мне понравились люди и гостеприимство. Теперь я знаю, что по приезду буду собирать большие группы в Казахстан», - заключила Lee Yen Ching из «Global Alliance» (Малайзия, Куала Лумпур).

А вот тема отсутствия достаточного количества туалетов на улице волнует, похоже, только алматинцев… Журналисты решили спросить гостей, ощутили ли они какие-то неудобства с этим связанные и попросили рассказать, как в их странах решается аналогичный вопрос.

«Мы, можно сказать, индивидуальные туристы в ресторанах и кафе никто нам еще не отказал, 2-3 похода таких были. У нас тоже самое, в ресторанах разрешают. Конечно, группу в ресторан никто не пустит. Но в целом, у нас ситуация с общественными немного лучше», - поделилась И. Сергеева.

«Живя в нескольких странах, таких как Гонконг и Сингапур, хотелось бы сказать, что у нас есть специальные департаменты, разрабатывающие в этой системе специальные возможности для туристов. Уборные расположены примерно на расстоянии 500 метров друг от друга. Сервисная работа над этими точками ведется постоянно. Конечно, у нас много и своих жителей и туристов и нужно на такое количество рассчитывать», - отметил M. Maddess.

«В нашей стране тоже имеется санитарная часть. Сингапур – молодая страна с историей всего в 52 года и когда мы отделились от Майлазии, стало понятно, что санитарной частью у нас все непросто. Очень важно было создать эту инфраструктуру. В Сингапуре высокие штрафы за выброшенный мусор – $500. Есть платные общедоступные туалеты и в них чистота, в бесплатных – грязно. Алматы я нахожу очень чистым городом, в сравнении с основными Европейскими городами Парижем, Римом. Мне кажется, вы просто должны приучать людей к чистоте», - рассказал Loh Kwong Ming Terence.

«Тема туалетов актуальна не только в Алматы, но и во всем Казахстане. В Гонконге – бесплатные общественные туалеты, содержанием которых занимается определенный департамент, и на это выделяется бюджет. Мы со свой стороны на республиканском уровне неоднократно поднимали эту проблему – нужно государственное бюджетирование, но это не просто сделать, нужно доказать. В Гонконге – 20 млн, в Сингапуре – 7 млн туристов. Мы пока не имеем такой большой объем туристов, чтобы запускать эти процессы сейчас и строить туалеты через каждые 500 метров. У нас достаточно гостеприимный город и ни одна кафешка, ни один ресторан не отказывает зайти в туалет по нужде. Пока на данный момент на это мы и выходим из ситуации, но при увеличении количества туристов в Алматы, когда их будет миллион, два, три – проблему придется решать. Не думайте, что мы ничего не делаем и не продумываем. Я знаю, что в пилотном режиме поставили туалеты на трассе, но нужно поднять вопрос, как люди ими пользуются. Тут нужно ставить вопрос о приучении людей к гигиене. Нужно не просто ставить туалеты, но и обслуживать их. У нас пока нет таких служб. Пока мы не нашли как объединить и качество, и чтобы услуга была бесплатной, и открыт вопрос сервиса – кто будет обслуживать и в какой форме», - заключила А. Нуркебаева.

ФОТО: Олег СПИВАК