Алматы и Астана вошли в топ 10 популярных городов у российских туристов

Алматы и Астана вошли в топ 10 городов стран СНГ популярных у российских туристов летом 2018 года, говорится в исследовании аналитического агентства "ТурСтат".
Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018 года.
По данным ТурСтата, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на 2 дня и затем отдыхают на курортах Каспийского моря в Баку, на озере Нарочь — в Белоруссии, на горном курорте Чимбулак в Алматы, на курорте Боровое — в Казахстане, на озере Иссык-Куль — в Кыргызстане.
В среднем, российские туристы тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.
Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а для туров выходного дня (уик-енд) и шопинг-туров лидируют Баку и Астана.
10 городов стран СНГ популярных у российских туристов:
Баку (Азербайджан)
Минск (Беларусь)
Алматы (Казахстан)
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Ереван (Армения)
Астана (Казахстан)
Бишкек (Кыргызстан)
Ташкент (Узбекистан)
Кишинев (Молдова)
Душанбе (Таджикистан)
Ашхабад (Туркменистан)
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