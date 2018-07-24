Алматы и Астана вошли в топ 10 популярных городов у российских туристов

Алматы и Астана вошли в топ 10 городов стран СНГ популярных у российских туристов летом 2018 года, говорится в исследовании аналитического агентства "ТурСтат".

Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018 года.

По данным ТурСтата, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на 2 дня и затем отдыхают на курортах Каспийского моря в Баку, на озере Нарочь — в Белоруссии, на горном курорте Чимбулак в Алматы, на курорте Боровое — в Казахстане, на озере Иссык-Куль — в Кыргызстане.

В среднем, российские туристы тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.

Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а для туров выходного дня (уик-енд) и шопинг-туров лидируют Баку и Астана.

10 городов стран СНГ популярных у российских туристов:

Баку (Азербайджан)

Минск (Беларусь)

Алматы (Казахстан)

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Ереван (Армения)

Астана (Казахстан)

Бишкек (Кыргызстан)

Ташкент (Узбекистан)

Кишинев (Молдова)

Душанбе (Таджикистан)

Ашхабад (Туркменистан)

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