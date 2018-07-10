Алматы полностью отсканировали: создан генплан города в 3D-формате

Алматы полностью отсканировали при помощи современной аэрофотосъемки и создали генеральный план в формате 3D, сообщает 24.kz.

Цифровая карта позволила перевести в онлайн-режим многие процедуры, связанные с застройкой мегаполиса. Кроме того, любой желающий теперь может получить исчерпывающую информацию о любом объекте города.

«Изучить где, кто застройщик, в какой районе, в каком состоянии – это не сложно. Но всегда волнуют другие вопросы – сейсмостойкий ли дом, район какой – нет ли там каких-то предполагаемых бед и роза ветров это очень важно для меня, лично для меня. И поэтому, узнав про эту карту, я была очень приятно удивлена», - говорит жительница Алматы Айнаш Ахметова.

Карта имеет 169 слоев, в которых отображены все технические данные, необходимые для строительства – красная линия, мощности инженерных сетей, состояние грунта и даже направление ветра. Добавлены в генплан и примерные варианты застройки в том или ином районе – это сделано в рамках разработанного дизайн-кода. Он не ограничивает фантазию архитекторов, но даёт направление общей пластики, желаемых форм и цветовой гаммы.

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«Как и допустим любой сосуд, когда наполняешь водой, в него больше литра не поместится. Поэтому точно так же мы сделали регламент для города, потому, что в этой территории можно построить только такой объём зданий», - рассказал заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства г.Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

В генплан внесены электронные паспорта каждого здания. Уже сейчас в онлайн-режиме можно регистрировать земельно-кадастровые дела, акты ввода в эксплуатацию и другие документы. В перспективе этим генпланом будут руководствоваться все проектировщики и застройщики, с его же помощью можно будет следить за ходом работ.