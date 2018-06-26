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Алматы занял 187-е место в рейтинге самых дорогих городов для экспатов

26.06.2018 17:20   599   0

Консалтинговая компания Mercer представила рейтинг самых дорогих городов мира для проживания приезжих иностранных специалистов (экспатов) в 2018 году, пишет Интерфакс - Казахстан.

На первом месте в этом году расположился Гонконг. Южная столица Казахстана - Алматы в рейтинге заняла 187-е место. Самым дешевым городом по версии агентства оказался Ташкент.

Рейтинг учитывал такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг в 209 крупных городах мира, а также колебания курсов используемых там национальных валют. За основу взяты траты на жизнь в Нью-Йорке.

Месячная аренда апартаментов с двумя спальнями в самом дорогом городе - Гонконге обойдется иностранным гражданам примерно в $7,5 тыс., стоимость литра бензина превышает $2, а чашка кофе обойдется почти в $8.

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В пятерке самых дорогих городов мира четыре - азиатские. Второе место занял Токио, четвертое - Сингапур, пятое - Сеул. На третьем месте оказался Цюрих. В первую десятку городов вошли столица Анголы Луанда, а также Шанхай, Нджамена (Республика Чад), Пекин и Берн.

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Вторую десятку открывает Женева, которая потеряла четыре пункта по сравнению с прошлым годом, что связано с падением цен на жилье. Нью-Йорк упал на четыре пункта и занял 13-е. Москва заняла 17-е место, потеряв столько же позиций.

«Несколько городов Восточной и Центральной Европы, включая Москву, Санкт-Петербург (49-е) и Киев (173-е), упали на четыре, четырнадцать и десять пунктов соответственно из-за падения курса местной валюты по отношению к доллару», - отмечает Mercer.

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Тель-Авив (16-е) продолжает оставаться самым дорогим городом для экспатов на Ближнем Востоке.

Лондон занял 19-е место. Стоит отметить, что среди всех исследуемых городов он стал самым дорогим в сфере развлечений, один билет в кино там обойдется почти в $25.

По данным компании, почти все европейские города поднялись в рейтинге из-за укрепления курса евро к доллару. Так, Париж улучшил позицию на 28 строчек с прошлого года, заняв 34-е место, Рим - на 34 пункта и занял 46-ю строчку, Мадрид (64-ю) поднялся на 47 пунктов, Вена - на 30, заняв 39-е место.

Также большой скачок цен на проживание показали города Германии. Франкфурт (68) и Берлин (71) стали на 49 пунктов выше, чем в прошлом году, а Мюнхен (57) поднялся на 41-ю позицию.

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Самыми дешевыми городами для экспатов в рейтинге Mercer стали Ташкент (209-е), Тунис (208-е) и Бишкек (207-е).

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