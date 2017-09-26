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Альтернативой торговых центров Алматы могло бы стать развитие стрит-ритейла

26.09.2017 17:57   911   0 Автор: Ольга Кудряшова

В рамках круглого стола «Город без окраин: перспективы полицентричности Алматы» спикеры поделились мнениями о том, как будут трансформироваться районы города. В частности, какие различия существуют между генпланом города и урбанистикой, и какую альтернативу могут представить пешеходные улицы. 

Начальник отдела генплана института «Алматыгипрогор-1» Алтай Сатыбалдиев рассказал, что в нынешнем генеральном генплане города Алматы была предпринята попытка внедрить в традиционно перифейриные районы стандарты развития центральных. Несмотря на то, что центр города имеет уникальные функции, которые не сможет нести окраина, уже сейчас имеется тенденция к формированию полифункциональных крупных центров.

К примеру, на месте проведения универсиады сформирован новый спортивный центр. «Как раз эти объекты, которые заложены в генеральном плане, они являются катализаторами формирования вот этого многофункционального центра, в котором  город передает общегородские функции», - говорит он.

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Г-н Сатыбалдиев добавил, что нынешнее градостроительство претерпевает значительные изменения. «Если раньше генплан имел дискретный характер, то есть застывшей картины, когда на какой-то исторический период времени мы закрепляем какой-то вариант развития города, то в новых условиях рыночной экономики, когда меняется конъюнктура, меняются подходы, когда просто, допустим, меняется даже технология возведения и строительства зданий возможности новые появляются. Поэтому, в новом генеральном плане принята такая система много вариантности», - поделился он.

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Старший аналитик Центра Урбанистики при Центре Развития города Алматы Ерканат Заитов отмечает, что между генпланом и урбанистикой есть определенные различия.

«Генплан разрабатывается с общих принципов, с общих стандартов, с принципа сверху вниз, каким должен быть город, а урбанистика и современное развитие города диктуют другие правила, мы говорим, что нужно развивать город наоборот снизу вверх», - пояснил он.

По словам г-на Сатыбалдиева, в советское время существовала иерархия центров, когда был общегородской центр, центры планировочных и жилых районов. Сейчас задача состоит в формировании самодостаточных районов, с целью формирования города коротких связей.

«Есть, конечно, опасность, что каждый такой район будет развиваться изолированно, но изоляция будет исключена тем, что в этих центрах будут размещаться уже какие-то общегородские функции», - пояснил он.

Некоторые центры, по мнению г-на Заитова, такие как Тастак, Оптовка, Зеленый базар и другие, не были заложены в генплан заранее, они были созданы самими людьми, и как раз и являются примерами полицентричных центров.

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«Город он имеет свою идентичность, и каждый район имеет свой центр, просто задача города - подчеркнуть вот эту идентичность и придать ей больше значимости, и тогда появится полицентр», - заключил спикер.  

Г-н Сатыбалдиев отметил, что на новых территориях строятся те объекты, которые в центре разместить практически невозможно. К ним относятся крупные торговые центры, спортивные объекты и т д.

На распространенный вопрос о том, почему город сплошь и рядом застраивается коммерческими объектами, руководитель Cushman & Wakefield Гульшат Сариева поясняет, что причина кроется в самой структуре потребления со стороны граждан.  

«Основная часть потребления, это продукты питания одежда и т.д. К сожалению, структура расходов показывает, что доля на рекреацию на культурные расходы она очень мала в связи с этим, и возникает потребность почему люди идут в торговые центры. Так они тратят деньги, скажем так», - отвечает спикер.

Она предполагает, что хорошей альтернативой торговых центров могли бы стать так называемые хай стрит: места для развития стрит-ритейла и торговых улиц, которые широко распространены в туристических городах. По мнению г-жи Сариевой, в Алматы таким объектом вполне может стать нынешняя перестроенная улица Панфилова, которая за счет формирования большого пешеходного трафика, будет выгодна арендодателям.

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«Ранее это был Арбат, частично улица Гоголя, а на сегодняшний день и в ближайшие несколько лет мы увидим, что это будет улица Панфилова. С этой точки зрения важна инфраструктура, важен город, что делает город для этого», - заключила она.  

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