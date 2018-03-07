Андрей Цалюк: Женщины обеспечивают 40% ВВП в Республике Казахстан

Женщины обеспечивают 40% ВВП в Республике Казахстан, также страна занимает 25 место по показателю работающих женщин в глобальном индексе конкурентоспособности, сообщило руководство АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) в ходе "Ring the Bell for Gender Equality".

Руководство KASE привело данные отчета Всемирного экономического форума в рамках торжественной церемонии открытия торгов "Ring the Bell for Gender Equality" Мероприятие организовано рамках инициативы Организации Объединенных Наций (ООН) "Устойчивые фондовые биржи".

«Такую церемонию Казахстанская фондовая биржа проводит во второй раз, в прошлом году мы впервые провели подобную церемонию. Но в этом году мы проводим ее официально уже под брендом Организации Объединенных Наций, и делаем мы это в рамках присоединения биржи к инициативе ООН об устойчивой фондовой бирже», - рассказала заместитель председателя правления KASE Наталья Хорошевская.

По ее словам инициатива включает в себя целый ряд факторов, таких как поддержка мер гендерного равноправия, поддержка устойчивого развития бизнеса, продвижение методологии об устойчивом развитии бизнеса. «До этого биржа фокусировалась в основном на продвижении именно методологии отчетности об устойчивом развитии бизнеса», - добавила г-жа Хорошевская.

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Вице-президент биржи Андрей Цалюк отметил, что «гендерное равенство на сегодня актуальный вопрос в обществе». «Я бы хотел привести достаточно интересную статистику. Казахстан как часть глобального мира стремится к достижению равенства и в настоящее время женщины обеспечивают 40% ВВП в Республике Казахстан, и составляют 52% от общего числа лиц занятых в малом и среднем бизнесе страны», - поделился он.

Согласно отчету Всемирного экономического форума за 2017 год Казахстан занял 25 место по показателю работающих женщин в глобальном индексе конкурентоспособности.

Непосредственно во время открытия г-н Цалюк, подчеркнул, что вопреки расхожим заявлениям о том, что в Казахстане нет фондового рынка, это не так. Во время открытия на бирже происходили торги 792 финансовыми инструментами.

«В том числе это 126 наименований акций от 111 эмитентов, это 507 наименований облигаций от 88 эмитентов и это все действительно торгуется здесь. Поэтому не верьте что у нас нет фондового рынка, он у нас есть и функционирует 25 лет», - торжественно заявил он.