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Андрей Цалюк: Женщины обеспечивают 40% ВВП в Республике Казахстан

07.03.2018 15:20   1286   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Женщины обеспечивают 40% ВВП в Республике Казахстан, также страна занимает 25 место по показателю работающих женщин в глобальном индексе конкурентоспособности, сообщило руководство АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) в ходе "Ring the Bell for Gender Equality".

Руководство KASE привело данные отчета Всемирного экономического форума в рамках торжественной церемонии открытия торгов "Ring the Bell for Gender Equality"  Мероприятие организовано рамках инициативы Организации Объединенных Наций (ООН) "Устойчивые фондовые биржи".

«Такую церемонию Казахстанская фондовая биржа проводит во второй раз, в прошлом году мы впервые провели подобную церемонию. Но в этом году мы проводим ее официально уже под брендом Организации Объединенных Наций, и делаем мы это в рамках присоединения биржи к инициативе ООН об устойчивой фондовой бирже», - рассказала заместитель председателя правления KASE Наталья Хорошевская.   

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По ее словам инициатива включает в себя целый ряд факторов, таких как поддержка мер гендерного равноправия, поддержка устойчивого развития бизнеса, продвижение методологии об устойчивом развитии бизнеса.  «До этого биржа фокусировалась в основном на продвижении именно методологии отчетности об устойчивом развитии бизнеса», - добавила г-жа Хорошевская.  

Проверка по пожару в Карабатане завершится в ближайшие дни

Вице-президент биржи Андрей Цалюк отметил, что «гендерное равенство на сегодня актуальный вопрос в обществе». «Я бы хотел привести достаточно интересную статистику. Казахстан как часть глобального мира стремится к достижению равенства и в настоящее время женщины обеспечивают 40% ВВП в Республике Казахстан, и составляют 52% от общего числа лиц занятых в малом и среднем бизнесе страны», - поделился он.

Согласно отчету Всемирного экономического форума за 2017 год  Казахстан занял 25 место по показателю работающих женщин в глобальном индексе конкурентоспособности.

Непосредственно во время открытия г-н Цалюк, подчеркнул, что вопреки расхожим заявлениям о том, что в Казахстане нет фондового рынка, это не так. Во время открытия на бирже происходили торги 792 финансовыми инструментами.

«В том числе это 126 наименований акций от 111 эмитентов, это 507 наименований облигаций от 88 эмитентов и это все действительно торгуется здесь. Поэтому не верьте что у нас нет фондового рынка, он у нас есть и функционирует 25 лет», - торжественно заявил он.

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Вопрос дня
С 1 июля 2018 года в Казахстане будут введены электронные автопаспорта. В электронный паспорт попадет вся история машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС. Как Вы относитесь к этой инициативе?
  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами

  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    12

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    32

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    5

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
    9

Цифра дня
233 млрд
долларов США
потратило международное сообщество за 10 лет на гуманитарную и миротворческую деятельность
Цитата дня
Первое, что я хочу сказать: то, что были задержаны, арестованы вице-министр нашего министерства и директор департамента, для нас это было, конечно, тяжелым потрясением... Со своей стороны, хочу сказать, что министерству ничего не известно, потому что материалы изъяты следственными органами, и мы сейчас какие-либо комментарии давать по этому вопросу не можем
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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