АО «Кселл» и «Taiburyl» запускают проект «Магистратура для одаренных» в Kingston University

Компания «Кселл» и общественное объединение «Taiburyl» объявили о запуске совместного образовательного проекта «Магистратура для одаренных». Его реализация предоставляет возможность выпускникам бакалавриата казахстанских вузов бесплатно получить магистерскую степень в британском Kingston University.

В первую очередь, проект направлен на поддержку студентов из малообеспеченных семей или оставшихся без попечения одного или обоих родителей. Отбор участников программы начнется 30 марта и пройдет в четырёх городах Казахстана – в вузах Кызылорды, Караганды, Усть-Каменогорска и Павлодара.

«Магистратура для одарённых» - это еще один проект, который наша компания реализует в рамках программы «Образование для всех». В прошлом году совместно с партнерами мы запустили «Открытый университет Казахстана» - бесплатную образовательную платформу OpenU.kz с лекциями преподавателей лучших университетов нашей страны. В конце прошлого года стартовал проект CAMP, который дает студентам IT-специальностей Алматы возможность нарабатывать практический опыт в веб-программировании на реальных проектах крупных компаний без отрыва от учебы и с получением стипендий. Третий год мы реализуем проект «Digital Life» по повышению мобильной грамотности населения. За это время бесплатные мастер-классы посетили более 6,5 тысяч человек в 17 городах Казахстана. И сегодня мы рады предоставить возможность талантливым выпускникам бакалавриата из малообеспеченных семей получить образование в одном из лучших технических вузов Великобритании»,- рассказала руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл» Наталья Еськова.

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В конкурсе смогут принять участие студенты, обучающиеся по таким специальностям, как «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», «Информационные системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Автоматизация и управление». Претенденты на грант должны иметь высокую успеваемость и хорошо владеть устным и письменным английским языком.

Среди них будут отобраны два студента, которые и получат образовательные гранты. Все расходы по оплате обучения в Kingston University, а также оплату проезда, проживания, питания, учебников, медицинской страховки, визы и других накладных расходов стипендиатов берет на себя компания «Кселл». Период обучения в Kingston University продлится с сентября 2018 года по июнь 2019 года.

Партнером проекта выступило ОО «Taiburyl», которое на протяжении многих лет реализует программу поддержки студентов-сирот и студентов из малообеспеченных семей по всему Казахстану.

«Наш фонд не первый год сотрудничает с различными государственными и коммерческими структурами, которые оказывают поддержку талантливой молодежи. В том числе помогают молодым казахстанцам продолжить обучение за рубежом. Социальная ответственность бизнеса - это не просто красивые слова. Это вклад в развитие интеллектуального потенциала нашей страны, в наше общее будущее. Мы рады стать партнером компании «Кселл» в реализации этого образовательного проекта. Наш фонд готов обеспечить максимально прозрачную процедуру отбора, чтобы обладателями магистерских программ стали самые достойные выпускники отечественных вузов», - отметил председатель правления общественного объединения «Taiburyl» Олжас Худайбергенов.

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Также «Кселл» и ОО «Taiburyl» сообщили об открытии короткого номера 5929, на который казахстанцы могут отправлять свои пожертвования для участия в программе поддержки стипендиями талантливых студентов из малообеспеченных или неполных семей, а также детей-сирот, которые обучаются в отечественных вузах. Стоимость отправки одного SMS составляет 250 тенге.