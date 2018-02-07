Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

АО «Кселл» и «Taiburyl» запускают проект «Магистратура для одаренных» в Kingston University

07.02.2018 11:17   1161   0

Компания «Кселл» и общественное объединение «Taiburyl» объявили о запуске совместного образовательного проекта «Магистратура для одаренных». Его реализация предоставляет возможность выпускникам бакалавриата казахстанских вузов бесплатно получить магистерскую степень в британском Kingston University.

В первую очередь, проект направлен на поддержку студентов из малообеспеченных семей или оставшихся без попечения одного или обоих родителей. Отбор участников программы начнется 30 марта и пройдет в четырёх городах Казахстана – в вузах Кызылорды, Караганды, Усть-Каменогорска и Павлодара.

«Магистратура для одарённых» - это еще один проект, который наша компания реализует в рамках программы «Образование для всех». В прошлом году совместно с партнерами мы запустили «Открытый университет Казахстана» - бесплатную образовательную платформу OpenU.kz с лекциями преподавателей лучших университетов нашей страны. В конце прошлого года стартовал проект CAMP, который дает студентам IT-специальностей Алматы возможность нарабатывать практический опыт в веб-программировании на реальных проектах крупных компаний без отрыва от учебы и с получением стипендий. Третий год мы реализуем проект «Digital Life» по повышению мобильной грамотности населения. За это время бесплатные мастер-классы посетили более 6,5 тысяч человек в 17 городах Казахстана. И сегодня мы рады предоставить возможность талантливым выпускникам бакалавриата из малообеспеченных семей получить образование в одном из лучших технических вузов Великобритании»,- рассказала руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл» Наталья Еськова.

В Казахстане могут увеличить размер соцвыплат по потере работы...
Госфонд социального страхования Казахстана планирует внести свои предложения по изменению размера социальных выплат в связи с потерей работы. &laqu...

Депутаты требуют провести антикоррупционное расследование распределения научных грантов

Материалы по теме

Депутаты требуют провести антикоррупционное расследование распределения научных грантов

В Казахстане могут увеличить размер соцвыплат по потере работы

Правительство проверит законность увольнений на стройке «Абу-Даби Плазы»

Эйр Астана запускает новый рейс "Атырау - Франкфурт"

Гособвинитель запросил для директора драмтеатра в Алматы штраф в 90 млн тенге

В конкурсе смогут принять участие студенты, обучающиеся по таким специальностям, как «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», «Информационные системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Автоматизация и управление». Претенденты на грант должны иметь высокую успеваемость и хорошо владеть устным и письменным английским языком.

Среди них будут отобраны два студента, которые и получат образовательные гранты. Все расходы по оплате обучения в Kingston University, а также оплату проезда, проживания, питания, учебников, медицинской страховки, визы и других накладных расходов стипендиатов берет на себя компания «Кселл». Период обучения в Kingston University продлится с сентября 2018 года по июнь 2019 года.

Партнером проекта выступило ОО «Taiburyl», которое на протяжении многих лет реализует программу поддержки студентов-сирот и студентов из малообеспеченных семей по всему Казахстану.

«Наш фонд не первый год сотрудничает с различными государственными и коммерческими структурами, которые оказывают поддержку талантливой молодежи. В том числе помогают молодым казахстанцам продолжить обучение за рубежом. Социальная ответственность бизнеса - это не просто красивые слова. Это вклад в развитие интеллектуального потенциала нашей страны, в наше общее будущее. Мы рады стать партнером компании «Кселл» в реализации этого образовательного проекта. Наш фонд готов обеспечить максимально прозрачную процедуру отбора, чтобы обладателями магистерских программ стали самые достойные выпускники отечественных вузов», - отметил председатель правления общественного объединения «Taiburyl» Олжас Худайбергенов.

В Казахстане могут увеличить размер соцвыплат по потере работы

Также «Кселл» и ОО «Taiburyl» сообщили об открытии короткого номера 5929, на который казахстанцы могут отправлять свои пожертвования для участия в программе поддержки стипендиями талантливых студентов из малообеспеченных или неполных семей, а также детей-сирот, которые обучаются в отечественных вузах. Стоимость отправки одного SMS составляет 250 тенге.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    332

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    189

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    198

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    100

Цифра дня
25 879
тенге
составила величина прожиточного минимума в январе
Цитата дня
За врачебную ошибку наказывать нельзя - это наше твердое убеждение, поскольку врач имеет право ошибаться, потому что знать достоверно, стопроцентно о том, какой диагноз, какое лечение никогда не представляется возможным. Практика многих стран, где развита система здравоохранения, направлена на выявление этих ошибок.
Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное