Япония может выделить странам ЦА $6 млн для борьбы с экстремизмом

В пресс-службе ПРООН сообщили, что соответствующими нотами обменялись ПРООН в Казахстане и посол Японии в Казахстане г-н Ичиро Кавабата.

Целью проекта «Укрепление устойчивости местных сообществ и трансграничного сотрудничества в целях предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии» является мобилизация позитивной энергии, открытости и динамичности молодежи Центральной Азии для противодействия экстремистским влияниям.

Этого можно добиться посредством инициатив по привлечению молодежи на местном уровне и улучшения мер по повышению их трудоустройства в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. Все страны Центральной Азии будут приглашены для участия в совместных мероприятиях на региональном уровне, которые будут направлены на поддержку региональных молодежных сетей, а также обмен знаниями и опытом в области предотвращения радикализации молодежи в странах Центральной Азии.

Проект будет реализован в течение 30 месяцев. ПРООН в Казахстане станет основным координатором этой инициативы, а офисы ПРООН в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане будут отвечать за осуществление деятельности в соответствующей стране.

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Фото: undp.org