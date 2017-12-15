"АрселорМиттал Темиртау" отзывает иски к бастовавшим шахтерам

Руководство АО "АрселорМиттал Темиртау" приняло решение отозвать иски против шахтеров, иски будут отозваны в течение пятницы, сообщила пресс-служба компании.

"АО "АрселорМиттал Темиртау" приняло решение не привлекать сотрудников угольного департамента, принявших участие в несанкционированной забастовке, к уголовной ответственности и административному наказанию в виде увольнения. Исковые заявления, поданные к работникам шахт, будут отозваны в ближайшее время – в течение рабочего дня 15 декабря 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Руководство "АрселорМиттал Темиртау" подало в суд на бастующих шахтеров: направило в суды Шахтинска, Абая и Сарани (города Карагандинской области) иски с требованием признать забастовку незаконной.

В четверг суд Шахтинска вынес решение в пользу истца о приостановке забастовки работников шахт "Казахстанская", "Шахтинская", имени В.И. Ленина, "Тентекская".

В ночь на пятницу горняки, добивавшиеся повышения заработной платы, завершили забастовку и вышли из шахт.

По информации местных властей, шахтерам были озвучены условия, предложенные работодателем: 30%-ное повышение заработной платы всем подземным работникам.

В Астане откажутся от бумажных месячных проездных билетов

"Размер повышения заработной платы для наземных работников угольных предприятий определит согласительная комиссия в ходе последующих переговоров. Всем работникам Угольного департамента компании будет выплачена единовременная премия в размере оклада", - отметили в акимате.

Помимо этого, работодателем предложено объявить 15 декабря выходным днем и приступить к работе с 16 декабря.

В пятницу приступили к работе шахты "Саранская", "Абайская", им.Кузембаева, им.Костенко. Проводится анализ, за какой период времени возможно возобновить работу остальных шахт угольного департамента.