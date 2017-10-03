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Асет Исекешев прокомментировал идею о сборе платы за общественный транспорт с каждой квартиры

03.10.2017 12:00   1835   2

Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал предложение компании «Астана LRT» о сборе платы за общественный транспорт с каждой квартиры.

«Инициатива со сбором 1,7 МРП (3 857,3 тенге) не будет принята в таком виде, предусматривающем оплату за услуги, которыми не пользуешься. Это всего лишь одна из идей, предложенных компанией «Астана LRT» на прошедших партийных слушаниях, где обсуждались вопросы развития транспортной системы столицы. Сбор идей и предложений продолжается до сих пор. Решение еще не принято, поэтому горожанам не стоит беспокоиться», — отметил Асет Исекешев.

По словам акима, «сейчас идет начальный этап работы над моделью дальнейшего развития транспортной комплекса Астаны. Специальная рабочая группа обсуждает различные варианты решения проблематики. После анализа всех предложений она вынесет свое решение на рассмотрение акимата».

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Напомним, ранее в Астане предложили внедрить новый способ оплаты проезда в  общественном транспорте. По новой схеме предлагается включить оплату проезда в счета за коммунальные услуги, которые получают все горожане от Астана ЕРЦ.

Дело одного бизнесмена: воз и ныне там

«Мы предлагаем революционно новую, прозрачную систему управления денежными потоками всего общественного транспорта, который уменьшит текущие расходы до 3 857 тенге в месяц на квартиру. Уменьшить необходимые субсидии государства практически в три раза. Эта система BUS/км с оплатой проезда в общественном транспорте через Астана ЕРЦ», — рассказала тогда исполняющий обязанности председателя правления ТОО «Астана LRT» Жанна Акжанова.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    3

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    11

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    12

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    31

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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