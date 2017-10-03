Асет Исекешев прокомментировал идею о сборе платы за общественный транспорт с каждой квартиры

Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал предложение компании «Астана LRT» о сборе платы за общественный транспорт с каждой квартиры.

«Инициатива со сбором 1,7 МРП (3 857,3 тенге) не будет принята в таком виде, предусматривающем оплату за услуги, которыми не пользуешься. Это всего лишь одна из идей, предложенных компанией «Астана LRT» на прошедших партийных слушаниях, где обсуждались вопросы развития транспортной системы столицы. Сбор идей и предложений продолжается до сих пор. Решение еще не принято, поэтому горожанам не стоит беспокоиться», — отметил Асет Исекешев.

По словам акима, «сейчас идет начальный этап работы над моделью дальнейшего развития транспортной комплекса Астаны. Специальная рабочая группа обсуждает различные варианты решения проблематики. После анализа всех предложений она вынесет свое решение на рассмотрение акимата».

Напомним, ранее в Астане предложили внедрить новый способ оплаты проезда в общественном транспорте. По новой схеме предлагается включить оплату проезда в счета за коммунальные услуги, которые получают все горожане от Астана ЕРЦ.

Дело одного бизнесмена: воз и ныне там

«Мы предлагаем революционно новую, прозрачную систему управления денежными потоками всего общественного транспорта, который уменьшит текущие расходы до 3 857 тенге в месяц на квартиру. Уменьшить необходимые субсидии государства практически в три раза. Эта система BUS/км с оплатой проезда в общественном транспорте через Астана ЕРЦ», — рассказала тогда исполняющий обязанности председателя правления ТОО «Астана LRT» Жанна Акжанова.