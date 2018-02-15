Астана и Алматы - лидеры по числу совершенных экономических преступлений. Замыкают тройку «антилидеров» Карагандинская и Южно-Казахстанская области.

Как сообщил сегодня в ходе брифинга и.о. заместителя Управления профилактической работы и контроля Комитета государственных доходов министерства финансов Ерден Жума, обусловлено это такими факторами, как экономическая развитость и густонаселенность.

При этом он сообщил, что по оперативной информации и помощи бдительных граждан пресечена деятельность 157 псевдолотерейных терминалов, 234 – электронного казино и 104 других видов терминалов.

В сфере незаконного оборота алкогольной продукции оперативным путем пресечена деятельность 47 подпольных цехов, где незаконно изготавливалась алкогольная продукция. Изъято свыше 3,5 млн поддельных учетно-контрольных марок, 8 млн 700 тыс. бутылок неучтенной алкогольной продукции и 346 тыс. литров спирта.

«Служба экономических расследований занимается выявлением и пресечением экономических и финансовых преступлений. если вам стало известно, можете обратиться в центральный аппарат и дежурные части региональных подразделений», - сказал он, обращаясь к казахстанцам.

В 2018 году выделят более 67 млрд тенге на обеспечение казахстанцев питьевой водой