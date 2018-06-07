Астанчан попросили не поджигать тополиный пух

Столичные спасатели напоминают жителям и гостям столицы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и не поджигать тополиный пух, сообщает сайт акимата Астаны.

ДЧС города напоминает, что первый месяц лета закономерно сопровождается цветением тополя. Дети любят развлекаться и поджигать тополиный пух.

«Им (детям - ред.) интересно наблюдать, как языки пламени легко бегут по пушистому белому ковру. Но мало кто в это время думает о том, что такая забава может привести к большому пожару и даже к человеческим жертвам», – говорится в сообщении отдела государственного пожарного контроля управления контрольно-профилактической деятельности в области пожарной безопасности столичного ДЧС.

В ведомстве также рассказали, что в прошлом году из-за поджигания тополиного пуха огонь распространялся на рядом стоящие объекты и постройки. По улице Гете зарегистрировано два факта пожара, источником которого послужило возгорание тополиного пуха. В результате пожара пострадали три гаража и три хозяйственные постройки.

«Причем не только дети, но и взрослые создают угрозу возгорания тополиного пуха, бросая непотушенные сигареты или спички. Тополиный пух легко воспламеняется, горит как порох – моментально, во всех направлениях, оставляя после себя черные следы. Как результат – резкий рост числа пожаров. Наибольшей опасности возгоранию подвержены деревянные строения, а также гаражи и стоянки автомобильного транспорта. А если рядом окажется газопровод? Поэтому всем следует быть начеку», – предупреждают спасатели.

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В этой связи сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям напоминают жителям и гостям столицы о необходимости соблюдения элементарных требований пожарной безопасности, невыполнение которых может привести к печальным последствиям.