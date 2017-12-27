Астанчане смогут узнавать расписание автобусов по QR-коду

IT-архитектор центра устойчивого развития Астаны Виталий Пустовойтенко во время пресс-тура в ситуационный центр Астаны рассказал о нововведениях в городском приложении Smart Astana.

«В приложении появится новая функция - чтение QR-кодов остановок, с помощью которых жители смогут сканировать код и получать информацию о маршрутах автобусов, курсирующих на этой остановке и времени их прибытия», - цитирует специалиста Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее у жителей Астаны появился доступ к электронной библиотеке, а также надомных табличек с адресом и информацией о доме через QR-код.