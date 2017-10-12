Автобусный маршрут №8 вновь запустят в Алматы

Автобусный маршрут №8 будет обслуживать нижнюю часть Алматы, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Как сообщается, автобусный маршрут №8 «микрорайон Жас Канат - угол улиц Макатаева/Коперника» был закрыт в 2016 году в связи с низким пассажиропотоком, перевозчик отказался работать в убыток.

«Поскольку данный маршрут необходим для населения Турксибского района, Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы принято решение о возобновлении данного маршрута, предусматривающего заезд в новую поликлинику в микрорайоне Жас Канат, конечной остановкой определен Центральный парк культуры и отдыха»,- сообщили в акимате Алматы.

Маршрут №8 до проведения конкурса будет обслуживать перевозчик ТОО «Алматыэлектротранс». На маршруте будет 8 автобусов малой вместимости.