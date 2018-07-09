Азиатский аналог «Евровидения» пройдет в Астане

В столице Казахстана 11 июля пройдет ежегодный песенный фестиваль ABU Radio Song Festival, который является аналогом «Евровидения» для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила 9 июля генеральный директор «Казмедиа центра» Ляззат Жунусова.

«В фестивале 11 июля примут участие молодые артисты из 10 стран, являющихся членами Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза: Турции, Непала, Мальдивов, Казахстана, Индии, Китая, Афганистана, Индонезии, Вьетнама, Туркменистана. Казахстан на фестивале будут представлять молодые исполнители Рустем Жугунусов и Джордан Аракелян», - сказала Жунусова.

Она подчеркнула, что казахстанский ABU Radio Song Festival станет первым, проводимым на территории Центральной Азии, и вход на него (он стартует в 19-00 11 июля в «Казмедиацентре») будет свободным.

Одновременно, по словам гендиректора, фестиваль будет транслироваться в радиоформате на «Казахском радио», телевизионную версию покажет телеканал «Kazakh TV». За рубежом его будут транслировать в Туркменистане, Афганистане, Непале, Индонезии и Мальдивах.

ABU Radio Song Festival впервые был проведен в 2012 году в Южной Корее, нынешний фестиваль станет пятым по счету и первым, в котором будут участвовать казахстанские исполнители. В 2016 году в данном фестивале, проходившем в Китае, впервые приняли участие исполнители из Европы – румынские музыканты. В прошлом году конкурс не проводился.

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