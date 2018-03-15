Бабушка с мальчиком из ЮКО прибыли в Астану

Бабушка с 7-летним внуком прибыли в Астану для психологической реабилитации и прохождения экспертиз. Их поселили в «Доме мамы», сообщила директор филиала ассоциации «Асыл бала» по ЮКО Гульнар Усенова, пишет Informburo.kz.

«Бабушку, тётю и мальчика забрали в Астану. Все расходы и содержание берёт на себя Ассоциация «Асыл бала». В Астане будет проводится комплексная полноценная экспертиза. И только по результатам этой экспертизы будут приняты меры. Уполномоченный по правам ребёнка подчеркнула, что всё нужно делать на законном основании. Если всё-таки экспертиза подтвердит, что насилие имело место, то ею будут приняты меры и обращение в МВД, Генеральную прокуратуру для привлечения к ответственности всех должностных лиц, которые ввели общество в заблуждение. Следователь также поехал в Астану, охрана, всё полностью на контроле МВД. Бабушка будет стоять и только при ней будет экспертиза, и только после этого будут делать выводы», – сказала Гульнар Усенова.

В соцсетях распространили видеообращение Шарипы Б., бабушки 7-летнего мальчика из ЮКО, который пожаловался на систематическое насилие со стороны старшеклассников.

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«Спасибо всем, кто беспокоился о нас. Вчера нас хорошо приняли: госпожа Балиева, аким области. Защитникам – Бауржану Азанову, Курмангазы Мусирову и Динмухамеду Артыкову, спасибо им всем за то, что заботились о нас. Загипа Балиева забирает ребёнка в Астану для лечения. Вы не обижайтесь на нас. Спасибо людям, всем кто переживал, следил за нашей судьбой. Всем желаю чистого неба над головой, чтобы у всех всё было хорошо. О нас не переживайте, у нас всё будет хорошо. Даст бог, у внука всё будет хорошо, и ребёнок вырастет большим», – сказала Шарипа Б.

Напомним, что о неоднократном изнасиловании и избиении семилетнего ребёнка из села Абай ЮКО со стороны старшеклассников соседней школы заявила бабушка мальчика. В Министерстве образования сообщили, что экспертиза не подтвердила факта изнасилования.

Позже уполномоченная по правам ребёнка в Казахстане Загипа Балиева заявила, что возьмёт дело мальчика под личный контроль. Она сообщила, что бабушка мальчика обращалась по таким фактам и в 2016 году.

Блогер Анастасия Шестаева провела свое расследование, в результате которого выяснила, что многие из участников конфликта имеют явную заинтересованность в сокрытии преступления.

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Так, директор школы №74 им. Баласагуна Бейбикуль Селтанова является женой начальника криминальной полиции ДВД ЮКО Бауыржана Селтанова, к которому обратилась бабушка мальчика.

«Бабушка обращается в полицию, где начальником криминальной полиции ДВД ЮКО является человек с такой же фамилией, что и директор школы. В открытых источниках описана деятельность Бауыржана Селтаева и указано, что он женат. Бауыржан и Бейбиткуль Селтановы муж и жена. Они воспитывают троих детей", - пишет блогер.

"Редакция Sputnik Kaзахстан пишет, что была проведена судебная экспертиза и сделана она была в районной больнице в селе Абай. В этой же больнице работает родной брат начальника криминальной полиции по имени Ералы. С такой же фамилией. Я выяснила, что Ералы Селтанов действительно медик. Вот данные о нем среди выпускников Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова. А вот его нынешнее место работы, указанное в научном журнале, учредителем которого является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия».

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В этом документе указано место работы Селтанова Ералы. На брифинге руководитель районного отдела Бауыржан Майрихов образования заявил, что насилия не было, согласно данным из экспертизе, но выше мы уже видели, где делалась экспертиза и кто там работает. Однако я выяснила, что предшественником Майрихова на посту руководителя районного отдела образования был Сепарали Селтанов. Это был 2009 год, и с того момента господин Сапарали заметно вырос в должности", - указывает Анастасия Шестаева.

Напомним, в ночь на 15 марта мальчика из ЮКО вместе с бабушкой и тётей полицейские сняли с поезда. Семья отправлялась в Алматы для проведения частной экспертизы. Позже специально прилетевшая в Шымкент Загипа Балиева рассказала о состоянии мальчика, а также о том, какая помощь будет оказана семье.

В ЮКО после инцидента с ребёнком уволены глава районной МПС и школьный инспектор. Директоров школ №73 и №74 посёлка Абай временно отстранили от должности до выяснения всех обстоятельств.