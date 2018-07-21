Бахыт Сыздыкова: «Министр внутренних дел обещал подумать об отставке»

Известный общественный деятель Бахыт Сыздыкова дозвонилась до министра внутренних дел Калмуханбета Касымова и рассказала, что в соцсетях требуют его отставки. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«Ребята, я, как обещала, поговорила по телефону с министром МВД РК Калмуханбетом Касымовым. Надо отдать должное - поднял сразу, говорили долго и обстоятельно», - рассказывает общественный деятель.

По ее словам, министр сказал, что они тоже не спали со всей страной: вели следственные мероприятия, искали убийц Дениса Тена.

«Рассказал о двух предполагаемых преступниках, ну, вы из СМИ, уже знаете, что они - то на автомойке работали, то веники для бань вязали, а в остальное время, видимо, промышляли автомобильными кражами. Я в свою очередь, попросила его встретится с общественностью, поговорить о ситуации с преступностью в Казахстане, рассказала ему, что в соцсетях идет импровизированная кампания с требованием его отставки. В общем, ответ сразу не получила, будем ждать, обещал подумать», - рассказала Бахыт Сыздыкова.

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Напомним, 19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.