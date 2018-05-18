Байбек проверил ход реконструкции автовокзала «Сайран» и модернизации рынка «Тастак»

Аким Алматы Бауыржан Байбек в рамках рабочего объезда улицы Толе би проверил ход реконструкции автовокзала «Сайран» и модернизации рынка «Тастак», сообщает пресс-служба акима.

Собственник автовокзала «Сайран» представил предварительную концепцию дальнейшего развития территории. Планируется полностью пересмотреть транспортную логистику автовокзала и создать благоустроенную привокзальную площадь с фонтанами, кафе, зелеными зонами и детскими площадками.

Глава мегаполиса отметил, что территория автовокзала должна стать новой точкой притяжения в микрорайоне. Уже сегодня здесь ведется обновление фасада и демонтаж всех незаконных построек.

«Необходимо как можно быстрее провести реконструкцию здания и начать благоустройство территории вокруг автовокзала. Горожане, в особенности жители близлежащих домов, ждут, когда мы наведем здесь порядок», - сказал Бауыржан Байбек.

Следом аким города осмотрел ход модернизации универсального рынка «Тастак» на улице Толе би.

В целях перевода торговли в современный формат владельцем рынка инвестировано порядка 450 млн тенге. Возведено двухэтажное здание площадью 4,2 тыс. квадратных метров, куда уже в июле будет переведена большая часть предпринимателей. После начнется реконструкция второй очереди рынка.

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В этот же день Бауыржан Байбек ознакомился со строительством здания «Алматыгенплан» на проспекте Абая и реконструкцией площади Республики.

Отметим, что этим летом в Алматы полностью обновят ряд городских проспектов помимо ранее модернизированных улиц Панфилова, Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Байсеитовой, Тулебаева и площади «Астана». Во всех районах мегаполиса запланирован ремонт более 150 улиц и благоустройство почти 600 дворов.