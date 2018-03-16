Балиева: «Я больше мама малышу из ЮКО, чем родная мама»

Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева считает себя больше мамой семилетнему мальчику из Южно-Казахстанской области, чем его мама.

«Вы знаете, что я человек, который ради детей будет работать и день, и ночь, и буду с вами на связи, буду отвечать на все ваши вопросы. Все ради его величества ребенка. Статус ребенка – на сегодняшний день с ними не проживает отец. Где он находится никто не знает. В свидетельстве о рождении ребенка отец написан. Мама не живет с ними. Доверенность есть у бабушки и у тети с декабря 2017 года. С декабря 2017 года бабушка и тетя являются законными представителями по доверенности мамы, и если они сегодня будут принимать на себя ответственность, то они имеют полное право, потому что в этой доверенности полностью изложен объем прав и обязанностей по отношению к ребенку, подписанный мамой и заверенный нотариусом», - сказала уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева на пресс-конференции 16 марта.

«Живут они на частной квартире в поселке Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области… У бабушки и у тети с декабря 2017 года есть доверенность, что они являются законными представителями. Живет он с ними с трехлетнего возраста», - добавила она.

Загипа Балиева постарается участвовать в медэкспертизе состояния ребенка из ЮКО

З. Балиева предложила прямо на пресс-конференции позвонить маме ребенка, но модератор пресс-конференции, сославшись на «ограниченность времени», отказала в этом.

«У меня много вопросов к маме – почему она не приезжает? Получается я этому ребенку больше мама, чем она, потому что я около малыша нахожусь уже несколько дней днем и ночью. Забочусь о нем. Мама не появляется. Мы ей предлагаем купить билет, приехать, предлагаем приехать всем адвокатам, и я еще раз говорю: пожалуйста, адвокаты, все, кто не безразличен к судьбе ребенка и считает себя защитником, пусть они приезжают», - сообщила З. Балиева