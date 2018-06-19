Балиева: Причина последних трагедий - безответственность взрослых

Экс-уполномоченная по правам ребенка, депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева на своей официальной странице в Facebook написала свое мнение о последних событиях в стране.
«Я часто слышу в постах о том, почему мы не живем как на Западе или в Японии. И вот что мне пришло в голову. Когда я была в Японии, меня вдохновил их культ тотальной безопасности жизни. Проявляется она во всем, начиная от качества продукции, заканчивая общей организацией сосуществования общества. Безусловно у них есть куча своих нерешенных проблем, но вся их культура ориентирована на предупреждение случаев, когда может случится непоправимое», - пишет Загипа Балиева.
«С раннего детства прививается понимание ответственности за свои действия, не вины, а именно ответственности. Как результат в будущем такой человек не допустит плохого качества ни в одном своем действии. Ни в своей работе, ни в воспитании ребенка, ни в повседневном быте. Ведь он понимает последствия. …Допусти он халатность в воспитании своего чада, не объясни ему, что такое хорошо и что такое плохо, и его чадо по незнанию, может причинить вред окружающим и себе. Заленись он при постройки здания, машин, дорожных путей и может случится страшное», - считает экс-уполномоченный по правам ребенка.
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«Вчерашний день был наполнен такими последствиями. По каким-то причинам сошел поезд с рельс, в результате погиб ребенок. Конечно, комиссия разберется с тем, что произошло, но ребенка мы не вернем никогда».
Предвидя вопросы о коррупции и «плохой медицине», Загипа Балиева констатирует, что все это звенья одной цепи, где «главное, - безответственность взрослых».
«Малыша в Таразе подожгли другие дети, дети которым не пришло даже в голову, что они творят преступление. Произошли и другие случаи, о которых мне даже не хочется писать…Мы все несем ответственность за это, мы взрослые», - написала она.
Депутата Мажилиса Парламента принесла соболезнование семье и пожелала всем сил.
17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут произошел сход 8 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 2 вагона опрокинулось).
Напомним, 6-летнего мальчика подожгли во время игры в Таразе 17 июня.
Фото: со страницы Загипы Балиевой в Facebook