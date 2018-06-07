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Бауыржан Байбек проверил темпы строительства инфраструктуры Алматы

07.06.2018 16:36   1591   0

Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил темпы строительства транспортной и пешеходной инфраструктуры мегаполиса. За несколько часов глава города обошел улицы Мустафина, Рыскулбекова, Сулейменова, Жандосова и Тимирязева. Об этом сообщает пресс-служба акимата города.

Бауыржан Байбек предложил пересмотреть на улице Тимирязева с приоритетом для пешеходов схему организации движения перед заправочной станцией на углу улицы Манаса, обустроив тротуар с безопасной зоной. Уже в ближайшее время начнется озеленение площади перед входными арками «Атакента».

Глава мегаполиса также обратил внимание подрядчиков на некачественную укладку тротуара между улицами Жандосова и Розыбакиева, поручив исправить недочеты в этот же день. В рамках реализуемой транспортной реформы завершается реконструкция участков линии BRT на улицах Мустафина, Рыскулбекова и Сулейменова. Начались соответствующие строительные работы на улицах Жандосова и Тимирязева, где предполагается расширение проезжей части для линии BRT, строительство тротуаров, арыков и велосипедных дорожек, а также переустройство инженерных сетей. 

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Бауыржан Байбек подчеркнул, что реконструкция улиц должна проводиться комплексно, в том числе с демонтажем незаконных пристроек и ограждений на тротуарах, приведением к единому архитектурному стилю входных групп зданий, сокращением площадей асфальтного покрытия и озеленением.

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«Коридор BRT охватывает густонаселенные районы и для их обслуживания необходимо предоставить приоритет общественному транспорту. Благодаря проведенной реконструкции участка протяженностью 2,7 км из 9 запланированных уже наблюдается повышение пассажиропотока в общественном транспорте на 20%, а время в пути сократилось на 30%», - рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгат Хосчанов.

«Сегодня продолжается строительство развязок для увеличения пропускной  способности на малом транспортном кольце, расширяются мостовые сооружения, демонтируются трамвайные пути с увеличением проезжей части. Во всех районах города ведется ремонт 157 улиц. То есть параллельно создаются условия для автомобилей, которые уйдут с коридора BRT», - добавил он. 
 
Маршрут первой фазы общей протяженностью 8,7 км пролегает по Мустафина – Сулейменова – Жандосова - Тимирязева  до улицы Желтоксан. 

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В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по строительству второй фазы маршрута общей протяженностью 13,2 км по Желтоксан – Толе би – ВОАД - Кульжинский тракт. 

В дальнейшем для обслуживания линии BRT планируется запустить автобусы большой вместимости с интеграцией в систему, предоставляющей приоритет  пассажирскому транспорту на регулируемых перекрестках.

Напомним, что этим летом в Алматы отремонтируют более 150 улиц и благоустроят порядка 600 дворов. Капитальным ремонтом охватят все подземные переходы, запланированы реконструкция и строительство новых фонтанов. Полностью обновят ряд проспектов мегаполиса помимо ранее модернизированных улиц Панфилова, Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Байсеитовой, Толебаева и площади «Астана».

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