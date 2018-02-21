Бауыржан Байбек рассказал о произошедших и грядущих изменениях Алматы

Аким города Алматы Бауыржан Байбек в ходе отчетной встрече с населением ответил на интересующие жителей вопросы о жилье, платных парковках, тарифах, курорте Кок Жайляу и пробках.

Градоначальник рассказал об изменениях, произошедших в прошлом году в городе и грядущих проектах. К слову, вопросы, интересующие алматинцев не слишком изменились.

«Кто ожидает, что цены на недвижимость будут такие, как были раньше до кризиса – этих цен никогда больше не будет. Цены будут реально падать, и мы сегодня работаем над тем, чтобы было больше жилья 4-го класса. Цены будут регулироваться рыночными отношениями, - пояснил аким несогласным с рыночными ценами за ветхое жилье горожанам.

Кроме того, он посоветовал активнее участвовать в программе переселения в новые дома.

Так, по информации акима, за последние 5 лет вместо ветхих двухэтажек построено 54 новых многоэтажных дома на 1,5 тысячи квартир, а всего сносу подлежат более 900 ветхих домов.

При этом, по словам градоначальника, инвестиционный потенциал программы оценивается почти в 600 млрд тенге и через социально-предпринимательскую корпорацию Алматы в эту работу планируется привлекать частных застройщиков.

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«Что же касается тарифов на коммунальные услуги, то Алматы по уровню дохода – один из лидеров, зато по ценам на «блага цивилизации»: по горячей воде на 4 месте по Казахстану, по теплу - на 5, по электричеству на 8, по холодной воде на 12, по канализации на 14, правда, по газу – на первом месте, но в 6 регионах газом не пользуются вовсе. Стопроцентную газификацию частного сектора города планируется завершить до конца года (нынешнее положение – 96%), а в 2021 году подключить еще 4,5 тысячи домов в пригородной зоне», - проинформировал Бауыржан Байбек.

Он также сообщил, что с 2015 года в городе для сдерживания тарифа на тепло из местного бюджета выделено более 3 млрд тенге, а на модернизацию инженерных сетей - более 100 млрд тенге. При этом граждане, чьи коммунальные платежи превышают 10% от совокупного дохода семьи могут обратиться за жилищной помощью.

Правда, пока такой возможностью воспользовались всего 2 200 семей.

«Износ инженерных сетей составляет 63% - это критичный показатель. Кроме того, в прошлом году рассматривался вопрос связанного тарифа на газ на пятилетний срок для жителей Алматы и Алматинской области. Город не поддержал это решение, так как тариф вырос бы для алматинцев на 16%. Но этого не произошло. Почти 1,5 млн человек получают коммунальные услуги по ценам, которые мы сдерживаем. А это почти 80% населения города. Если бы акимат не предоставлял эти субсидии, все три года потребители платили бы за тепло на 35% больше», - пояснил аким.

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И все же, лидером по критике остается КСК - за прошедший год на эти организации поступило более 3 тыс. жалоб. Проведены проверки 260 КСК, обслуживающих 40% жилого фонда и 90% жалоб подтверждаются.

«Работа КСК касается каждого, поэтому она должна быть прозрачной и подотчетной. В Алматы внедрен пилотный проект «Электронный сервис для жильцов». В проекте участвуют почти 300 КСК с охватом более 2-х тысяч домов и 5 тысяч собственников квартир. В электронном виде формируются планы работ, бюджет и отчет об их исполнении. Принимаются онлайн заявки, жильцы оценивают качество работы КСК. До конца года функционал планируется расширить. Жители будут получать уведомления о ремонтных работах, проверках и их результатах. КСК сможет вести базы по должникам, проводить общие собрания. Это яркий пример цифровизации местного самоуправления, облегчающий решение каждодневных вопросов», - отметил градоначальник.

В целом, экономика города показывает рост по всем отраслям: объем строительства вырос на 3%, промышленности на 3,3%, объем инвестиций на 4,1%.

Рост экономики по итогам года прогнозируется на уровне не менее 3%. Как стало известно, этому способствует развитие индустриальной зоны: здесь реализуется 41 проект на 180 млрд и еще 12 проектов будут запущены в этом году.

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Продолжится преобразование городской среды и создание пешеходных зон.

«Сегодня городским жителям нужен качественный общественный транспорт при минимальных нагрузках на экологию бюджет. 80% выбросов - это от стоящих в пробках автомобилей. Ежедневно в городе передвигается порядка 700 тысяч автомобилей со средней скоростью в час пик 19 км час, что в 1,5 раза медленнее, чем сопоставимых с Алматы городах, таких как Будапешт и в Варшава. Согласно экспертным оценкам, ежедневные потери экономики Алматы от пробок составляет более 600 млн тенге или почти $2 млн ежедневно мы тратим. Поэтому в приоритете и развитие общественного транспорта преимущественно с переходом на экологичные виды», - пояснил аким.

Уже сегодня в городе пятая часть всех перевозок в год осуществляется электрическим транспортом - это метро и троллейбусы. Ведение двух станций метро к 2020 году увеличит пассажирский поток в 1,5 раза до 18 млн поездок. Летом планируется открыть завод по выпуску высокотехнологичных электро-автобусов третьего поколения, «которых и даже и в Европе еще нет, они должны будут ходить в нашем городе и продаваться на экспорт». В этом году планируется на принципах ГЧП дать старт проекту по строительству экологичного высокотехнологичного трамвая.

Что касается транспортной инфраструктуры, то, на 30% обновлен автобусный парк, но отдельные перевозчики возмущаются и требуют поднять тариф до 150 тенге, при этом не обещая повысить качество своих услуг. С кадрами будут бороться: «жестко разбираться, штрафовать вплоть передачи маршрутов добросовестным перевозчикам. Никакого повышения тарифа не будет, пока качество не поднимете», - уточнил Байбек.

Напомним, ранее собщалось, что на территории городских дворов платных парковок не будет, но жильцы домов могут самостоятельно устанавливать шлагбаумы.

По его словам, объем рынка пассажирских перевозок с поддержкой государства – 20 млрд тенге, куда делись деньги, заработанные перевозчиками за предыдущие годы – остается тайной. А недовольным транспортникам он посоветовал эффективно работать и экономить.

Развитию бизнеса будет способствовать новый мастер-план Алматы. В нем будут отражены планы по развитию города до 2030 года. Уже разработаны «50 проектов-драйверов развития Алматы», призванные обеспечить дальнейший рост экономики и повысить комфортность города. Наибольшее количество проектов – в сфере транспорта – 20%, цифровизации и «умных технологий» – 16%, спорта и энергетики – по 12%, здравоохранения – 10%. «50 драйверов» привлекут не менее 1 трлн тенге инвестиций и обеспечат создание более 50 тыс. рабочих мест. Новым драйвером экономики Алматы должен стать туризм.

«Уже сегодня каждый второй иностранный турист посещает Алматы. В прошлом году рост туристических потоков составил 20%. Каждый турист, которые приезжает в город тратит минимум $145. Туристы – это загруженность наших 200 гостиниц, 2 тысяч кафе и ресторанов, это посещение музеев, транспорт и покупки», - отметил он.

Особое значение в развитии туризма имеет горно-лыжный туризм. Шымбулак достиг предела своей мощности – пиковое посещение доходит до 10 тысяч человек в сутки. С учетом минимизации негативного воздействия на окружающую среду, корректируется проект Кок-Жайляу.

«В свое время мы его остановили, поскольку не было консенсуса. Проанализировали все замечания горожан, сегодня ТО дорабатывается, в июне будет готово. Значительно изменены параметры: будет круглогодичный курорт с акцентом на пеший туризм. Планируется уменьшение площади и протяжения трасс в 3 раза, площади коммерческой застройки - в 10 раз, число озер для оснежения сокращено с 3 до 1. Смотрим альтернативные варианты дороги. Официально заявляю: строительства частных коттеджей в проекте не предусмотрено. Если увидим хоть одну строчку – отменим проект. Заметьте, 80% выбросов – это машины и ТЭЦ, мы же не химзаводы там будем строить. У нас гор много. 30% города – торговля - все это будет уходить в прошлое. 75% электронной коммерции в Алматы. По интернету дешевле и качественнее заказывать. Куда денутся люди? Только туризм. Если мы сегодня не будем заниматься этим, то через 10 лет будет поздно. И все же если минусов будет больше, то проекта не будет. Мы думаем в интересах города, чтобы не наносить вред экологии», - заключил Бауыржан Байбек.

Фото: Zonakz.net