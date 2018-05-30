Бейбут Атамкулов о гибели мужчины на KADEX: «Он сам виноват, что оказался там»

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов прокомментировал гибель посетителя, которая произошла на выставке KADEX. Об этом сообщает Bnews.kz.

По словам министра, пока неизвестно, как именно прошел мужчина на выставку, ведь этот день был для специалистов.

«Как, почему он в этот день оказался в этом месте? Имеет ли он отношение к работникам именно специализированным? Этот день был день для специалистов. Они были все в павильонах. Этот день был не для посетителей. Он не был открыт. Через центральные ворота этот человек не проходил и не зафиксирован через центральные ворота на пропускном пункте. По какому пропуску он прошёл?», - заявил Бейбут Атамкулов в кулуарах пленарного заседания мажилиса.

Как отметил министр, работа следственными органами ведётся.

«Следствие пройти должно. Вопрос очень щепетильный. Там есть некоторые моменты, я о них говорить не могу. Он сам виноват, что оказался там по несоответствующим документам. Прошёл человек – всякое бывает», - заявил министр.

Напомним, 24 мая на посетителя выставки KADEX упал стенд. Мужчина скончался в больнице от травм.

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По информации министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, пострадавшему гражданину Казахстана бригадой скорой помощи, дежурившей на выставке, была оказана своевременная медицинская помощь.

«Впоследствии пострадавший был госпитализирован в больницу. При госпитализации находился в сознании, состояние было стабильным. По прибытию в медицинское учреждение состояние гражданина резко ухудшилось, несмотря на все усилия врачей, произошел летальный исход», - говорится в сообщении МОАП РК.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН