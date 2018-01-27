Без визы Казахстан могут посетить граждане 71 страны

Global Passport Power Rank 2018 опубликовал новый рейтинг лучших паспортов для путешествий. Лидирующее место, как и в 2017 году, занимает Германия. Казахстан расположился на 59 месте.

Количество стран для безвизового въезда с немецким паспортом увеличилось со 158 до 161. Паспорт гражданина Сингапура с первого места опустился на второе: с ним можно посетить без визы 160 стран.

Второе место в рейтинге также занимают Дания, Швеция, Финляндия, Италия, Франция, Испания, Южная Корея. Украина - на 30 месте, с паспортом гражданина этой страны без визы доступны для посещения 122 страны. Россия улучшила показатели на две отметки, поднявшись с 42-го на 40-е место. С российским паспортом можно посетить без визы 109 стран. Турция - на 41 месте, с посещением 108 стран. Молдова и Грузия на 42-м месте, с посещением 106 стран.

Паспорт гражданина Казахстана - на 59-м месте. Для посещения без визы доступно 71 государство. С Казахстаном место в рейтинге делит Беларусь. Азербайджан и Китай на 65-м месте, с возможностью посещения 64 стран. Кыргызстан - на 69-м месте. Обладатели кыргызского паспорта могут беспрепятственно посещать 59 стран. Армянский паспорт занимает в рейтинге эту же строку. Монголия на 70-м месте, с посещением 58 стран. Узбекистан, Таджикистан и Индия на 72-м месте, с посещением 55 стран. Туркменистан на 77-м месте, с посещением 50 стран. На последнем, 94 месте Афганистан, с посещением 25 стран.

В Алматы будут проводить 3D операции